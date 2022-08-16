女強人取笑「IT狗」年輕男上司反擊「更年期到」二人打官司邊個贏？

女性更年期症狀跟工作表現有關嗎？外國一名女強人絕對不認同，她被年輕男上司暗諷更年期到後，深感不忿興訟，控告男上司年齡歧視，獲判勝訴，然而女強人原來侮辱公司的IT同事在先，誰是誰非引起網民熱議。
女性更年期｜女強人向客戶 取笑IT同事頭腦異於常人
現年57歲的女事主麥卡比(Louise McCabe)曾是英國數碼物流初創公司Selazar的財務總監兼董事。根據呈交英國勞資審裁處的資料稱，2020年1月麥卡比在發給客戶的電郵中，狂踩IT同事，寫道︰「我知跟那些科技人說話常令人氣餒，總覺他們根本沒有在聽。他們的腦袋架構跟我們有實事求是思維的人不同(我不像你那麼實事求事，但他們也經常觸怒我，所以我猜到你的感受!!)。」
電郵內容曝光後，引起同公司的科技總監不滿，科技總監隨即向現年29歲的行政總裁威廉斯(Jack Williams)告狀，指責麥卡比侮辱及不尊重IT同事，如被她「重重摑了一巴」。最終麥卡比需正式道歉了事。
女性更年期｜女強人與公司高層權鬥終被炒
至4月時，麥卡比警告行政總裁威廉斯，指公司向投資者發出的銷售預測不準確；其後在會議上，科技總監反批評麥卡比，指她領導的財務部門員工工作散漫，麥卡比還口稱「我得一雙手」，威廉斯隨即勸交，叫她「冷靜，別讓荷爾蒙失控」(don't let the hormones get out of control)。權鬥持續數月後，麥卡比在放假時遭踢出董事局兼停職留薪，之後她從獵頭公司得悉，威廉斯想「聘用跟年輕科技初創公司合得來的較年輕人士出任組長」，取代麥卡比處理公司財政。
女性更年期｜勞資審裁處判女強人勝訴 指公司年齡歧視
麥卡比後來因為被發現把逾500封公司電郵，轉發至自己的私人電郵帳戶，而被正式解僱。麥卡比於是入稟勞資審裁處，控告威廉斯年齡歧視，視她為「更年期女人」，無理解僱，並指威廉斯認為年紀大的人不懂IT。審裁處認同麥卡比被解僱的部分原因與年齡有關，判她勝訴，可向對方索償。