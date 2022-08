女強人取笑「IT狗」年輕男上司反擊「更年期到」二人打官司邊個贏？

女性更年期|女強人與公司高層權鬥終被炒

至4月時,麥卡比警告行政總裁威廉斯,指公司向投資者發出的銷售預測不準確;其後在會議上,科技總監反批評麥卡比,指她領導的財務部門員工工作散漫,麥卡比還口稱「我得一雙手」,威廉斯隨即勸交,叫她「冷靜,別讓荷爾蒙失控」(don't let the hormones get out of control)。權鬥持續數月後,麥卡比在放假時遭踢出董事局兼停職留薪,之後她從獵頭公司得悉,威廉斯想「聘用跟年輕科技初創公司合得來的較年輕人士出任組長」,取代麥卡比處理公司財政。

麥卡比後來因為被發現把逾500封公司電郵,轉發至自己的私人電郵帳戶,而被正式解僱。麥卡比於是入稟勞資審裁處,控告威廉斯年齡歧視,視她為「更年期女人」,無理解僱,並指威廉斯認為年紀大的人不懂IT。審裁處認同麥卡比被解僱的部分原因與年齡有關,判她勝訴,可向對方索償。