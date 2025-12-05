富豪沉迷《格雷的五十道色戒》，Penthouse打造地牢性虐模特兒。

身價超過5,000萬美元(約3.8億港元)的華爾街退休金融大亨Howard Rubin以現金、豪華晚餐、頭等艙機票為誘餌，吸引模特兒，再對她們實施性虐待，法庭文件顯示，Howard Rubin沉迷於涉及性虐(BDSM)的小說《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)系列小說，在其頂層公寓打造出「紅房間」(Red Room)以性虐女受害人。
綜合報道，法庭文件顯示，Howard Rubin沉迷於《格雷的五十道色戒》小說系列，竟然以同名電影為藍本，在其位於中央公園的頂層公寓打造一間地牢房間，以鞭子、鏈條、繩索、假陽具和性玩具裝飾牆壁，其中包括一個巨大的「X」形機器，以及一種可以將人四肢著地固定在上面的束縛裝置。
Howard Rubin須向6名原告支付3000萬港元
相關民事判決上周出爐，法官裁定Howard Rubin須向6名原告支付385萬美元(約3,000萬港元)，6名原告均以化名「Jane Doe」身分出庭，法庭文件亦列出6人的受虐日期。其中1位受害者聽完判決結果淚流滿面，感覺終於可以卸下多年來的心頭重擔，判決讓她看到希望，也確信她的聲音仍可以被聽到。
報道提到，據指部分民事案件原告也牽扯到刑事案件，Howard Rubin不否認他與眾多女性簽訂合約並發生BDSM性關係，但針對他的刑事案件的重點在於，他被指控對女受害人所做的事情，包括造成持久的身體傷害，遠遠超出她們的同意範圍。