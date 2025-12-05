富豪沉迷《格雷的五十道色戒》，Penthouse打造地牢性虐模特兒。

身價超過5,000萬美元(約3.8億港元)的華爾街退休金融大亨Howard Rubin以現金、豪華晚餐、頭等艙機票為誘餌，吸引模特兒，再對她們實施性虐待，法庭文件顯示，Howard Rubin沉迷於涉及性虐(BDSM)的小說《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)系列小說，在其頂層公寓打造出「紅房間」(Red Room)以性虐女受害人。

綜合報道，法庭文件顯示，Howard Rubin沉迷於《格雷的五十道色戒》小說系列，竟然以同名電影為藍本，在其位於中央公園的頂層公寓打造一間地牢房間，以鞭子、鏈條、繩索、假陽具和性玩具裝飾牆壁，其中包括一個巨大的「X」形機器，以及一種可以將人四肢著地固定在上面的束縛裝置。