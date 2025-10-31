尼安德塔人或因與智人混種失敗而滅絕 美最新研究顯示兩者基因不相容

美國考古學期刊《Archaeology》近期發表一項新研究顯示，尼安德塔人（Neanderthals）與早期現代人類之間隱藏的基因不匹配，可能導致混種後代出現生殖問題，這或許是尼安德塔人約4萬年前滅絕的原因之一。
研究人員檢視了影響紅血球運輸氧氣的PIEZO1基因，發現兩個物種的基因存在顯著差異：尼安德塔人的變體使血紅蛋白與氧氣結合更緊密（有助於在冰河時期生存）；而現代人類的變體則使氧氣釋放更有效（增強耐力）。
然而，當這兩種基因在混種懷孕中相遇時，可能發生衝突。研究推測，這會導致胎盤傳輸氧氣不足，造成胎兒缺氧、生長受限或流產。實驗室測試與電腦模型證實，反覆的母胎不匹配會導致混種後代生育能力降低。
現代人類基因組中幾乎沒有尼安德塔人PIEZO1變體的痕跡，這表明該變體受到了強烈的選擇性淘汰。研究人員指出，這種不相容性不會導致突然崩潰，而是緩慢的、複合性的衰退——「更像是鏽蝕削弱結構，而非單一的災難性打擊」。
這項發現為尼安德塔人滅絕之謎增添了新線索，顯示微妙的生理因素可能參與其中。這些基因障礙會減少早期現代人類和尼安德塔人之間的成功繁殖，限制基因流動並破壞尼安德塔人的生存。
這項研究也暗示了現代意義。相同的紅血球功能氧氣傳輸問題至今仍是某些妊娠併發症的基礎。通過了解古代基因變異如何影響胎兒氧氣供應，科學家可能獲得對現代母體健康風險的洞察。
尼安德塔人滅絕原因未有定論
此前，關於尼安德塔人滅絕原因尚未有定論，學者普遍認為，自非洲遷出的智人崛起搶奪資源是其滅絕主因，也有學者認為氣候劇烈變化使尼安德塔人無法適應新環境而造成大滅絕。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章