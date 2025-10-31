尼安德塔人或因與智人混種失敗而滅絕 美最新研究顯示兩者基因不相容

美國考古學期刊《Archaeology》近期發表一項新研究顯示，尼安德塔人（Neanderthals）與早期現代人類之間隱藏的基因不匹配，可能導致混種後代出現生殖問題，這或許是尼安德塔人約4萬年前滅絕的原因之一。

研究人員檢視了影響紅血球運輸氧氣的PIEZO1基因，發現兩個物種的基因存在顯著差異：尼安德塔人的變體使血紅蛋白與氧氣結合更緊密（有助於在冰河時期生存）；而現代人類的變體則使氧氣釋放更有效（增強耐力）。

然而，當這兩種基因在混種懷孕中相遇時，可能發生衝突。研究推測，這會導致胎盤傳輸氧氣不足，造成胎兒缺氧、生長受限或流產。實驗室測試與電腦模型證實，反覆的母胎不匹配會導致混種後代生育能力降低。