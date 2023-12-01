尼泊爾同性婚姻合法化　首對登記同性伴侶開心稱「我們做到了」

尼泊爾一個村莊的地方當局在當地時間上月29日登記了該國的第一對同性婚姻。五個月前，尼泊爾最高法院發布了臨時命令，為這個保守國家的同性婚姻開闢了新的道路。

據BBC等外媒報道，今年六月，尼泊爾最高法院布了一項臨時命令，允許同性伴侶登記婚姻。尼泊爾的同性戀權利組織藍鑽協會（Blue Diamond Society）創始人蘇尼爾·巴布·潘特（Sunil Babu Pant）表示，這是性小眾群體的勝利，他們長期以來一直要求平等權利，包括承認自己的婚姻。

今年6月允許同性伴侶登記婚姻

「這是歷史性的。」潘特說，並指出這是南亞首次進行此類註冊：「這將意味他們可以像其他夫婦一樣共同開設銀行帳戶、擁有和轉讓財產。」

台灣是亞洲唯一一個同性婚姻合法化的地方，而尼泊爾由於印度教徒佔多數，更是相對保守。因此同性伴侶可以登記結婚，被認為是在LGBT權利上的一大進步。