巴黎奧運｜三星送運動員特別版手機現拍賣網　最貴炒至7.6萬港元

南韓三星電子為巴黎奧運所有運動員提供「Galaxy Z Flip 6奧運版」手機，在頒獎台上也常見得獎運動員拿著該手機自拍。法國傳媒稱，近日在拍賣平台eBay看見了奧運版手機，約有10件貨出售；售價介乎1,275至9,795美元(約9,945至76,401港元)。法國二手網Le Bon Coin也有人放售，標價1,500至2,000歐元(12,771至17,028港元)。賣家均稱，「全新未拆盒。」
三星送給運動員的手機儲存容量為512GB，而普通版Galaxy Z Flip6 512GB機型在美國的售價1,219.99美元(約9,515港元)。
巴黎奧運｜主辦單位默許 「幫補」落後國家運動員
巴黎奧運官方電訊合作夥伴Orange也提供100GB的e-SIM卡，三星錢包中還存有可在選手村的可口可樂自動販賣機免費使用的「In-App Pass」，以及無限次乘搭巴黎地區公共交通的的交通卡。
報道指，三星發現奧運版手機網上放售情況並通知國際奧委會，雙方認為這是給運動員的禮物，他們有權決定如何處置。有消息人士稱，「對於來自經濟較差國家的選手來說，這支手機可能是一小筆收入來源。」另外，運動員在頒獎台上使用該手機自拍，對三星來說已收到宣傳效用。尤其是乒乓球混雙頒獎禮上，南韓、北韓和中國的選手在頒獎台上用該手機一起自拍的照片，不但引起各地傳媒高度關注，也在社交網瘋傳。