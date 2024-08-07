巴黎奧運｜三星送運動員特別版手機現拍賣網　最貴炒至7.6萬港元

巴黎奧運｜運動員拿著「Galaxy Z Flip 6奧運版」手機自拍，已大收宣傳之效。(路透社)

南韓三星電子為巴黎奧運所有運動員提供「Galaxy Z Flip 6奧運版」手機，在頒獎台上也常見得獎運動員拿著該手機自拍。法國傳媒稱，近日在拍賣平台eBay看見了奧運版手機，約有10件貨出售；售價介乎1,275至9,795美元(約9,945至76,401港元)。法國二手網Le Bon Coin也有人放售，標價1,500至2,000歐元(12,771至17,028港元)。賣家均稱，「全新未拆盒。」

三星送給運動員的手機儲存容量為512GB，而普通版Galaxy Z Flip6 512GB機型在美國的售價1,219.99美元(約9,515港元)。