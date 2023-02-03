巴黎奧運︱國際奧委會稱杯葛只是懲罰運動員　波蘭指或有40國加入

國際奧委會（IOC）計劃接納俄羅斯及白俄羅斯運動員，參與巴黎奧運的計劃，繼續在發酵。雖然國際奧委會指責烏克蘭及拉脫維亞威脅杯葛賽事，不過波蘭的體育及旅遊部長Kamil Bortniczuk就指，可能會有多達40個國家加入杯葛，令奧運會變得亳無意義。
Kamil Bortniczuk在接受訪問中指出，波蘭將與波羅的海三國，立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞一同否決IOC容許俄羅斯及白俄羅斯運動員的計劃。他相信可以在2月10日的IOC會議前，組成一個有多達40個國家，包括英國、美國及加拿大的聯盟，阻止IOC將有關計劃提上會議。他指：「考慮到這些，我不認為我們將在奧運前作出困難的決定，如果我們去杯葛奧運會，我們這個聯盟所佔的地位，足以令奧運變得沒有意義。」
IOC：歷史證明杯葛沒達到政治目的
IOC在周四（2日）對烏克蘭提出可能杯葛奧運的說法作回應，指杯葛奧運會只會是對運動員作出懲罰。IOC聲明指：「對於烏克蘭奧委會威脅要杯葛奧運會，這是違反奧林匹克原則以及他所代表的原則。杯葛是違反奧林匹克憲章中，透過派出運動員參與奧運。過去的歷史證明，杯葛沒有達到他們的政治目的，而只是懲罰有關國家的運動員。」
然而拉脫維亞亦已表態會支持烏克蘭，加上另外兩個波羅的海國家及波蘭，在周四發出共同聲明，表明即使以中立身份，在烏克蘭戰事持續之下，俄羅斯及白俄羅斯的運動員都不應被接納，他們指：「俄羅斯及白俄羅斯運動員重返國際體育賽事，將令這些國家的政治決定及政治宣傳正當化。」他們表明，所有國際體育機構都應該在烏克蘭戰爭繼續之下，禁止俄羅斯及白俄運動員參賽。
美國政府亦表示，支持繼續禁止俄羅斯及白俄羅斯的體育機構參與國際體育組織，並鼓勵組織停止對相關國家播放體育賽事。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）補充指，如果運動員要以中立選手參與奧運，需要確保他們絕對不能代表俄羅斯及白俄羅斯的政府。