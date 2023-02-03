巴黎奧運︱國際奧委會稱杯葛只是懲罰運動員　波蘭指或有40國加入

國際奧委會（IOC）計劃接納俄羅斯及白俄羅斯運動員，參與巴黎奧運的計劃，繼續在發酵。雖然國際奧委會指責烏克蘭及拉脫維亞威脅杯葛賽事，不過波蘭的體育及旅遊部長Kamil Bortniczuk就指，可能會有多達40個國家加入杯葛，令奧運會變得亳無意義。

Kamil Bortniczuk在接受訪問中指出，波蘭將與波羅的海三國，立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞一同否決IOC容許俄羅斯及白俄羅斯運動員的計劃。他相信可以在2月10日的IOC會議前，組成一個有多達40個國家，包括英國、美國及加拿大的聯盟，阻止IOC將有關計劃提上會議。他指：「考慮到這些，我不認為我們將在奧運前作出困難的決定，如果我們去杯葛奧運會，我們這個聯盟所佔的地位，足以令奧運變得沒有意義。」