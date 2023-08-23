巴黎奧運｜塞納河受大腸菌污染　奧運三項鐵人測試賽改為兩項

由於巴黎塞納河的大腸杆菌污染問題，奧運鐵人三項混合接力測試賽的游泳賽段被迫取消，這也進一步引發明年奧運期間，塞納河是否適宜作為比賽場所的質疑。

巴黎奧運會組織委員會和世界鐵人三項運動的監督機構表示，由於水質分析無法提供「必要保證」，周日(20日)舉行的鐵人三項賽改為僅有自由車和路跑的鐵人兩項賽。今次測試賽是第3個受水中大腸杆菌影響的奧運資格賽項目，上周六舉行的帕運鐵人三項測試賽亦是以同樣方式處理，至於本月較早前的「公開水域游泳世界盃」(World Aquatics Open Water Swimming World Cup)巴黎站賽事則取消。但主辦單位堅稱塞納河明年適合舉辦體育比賽。