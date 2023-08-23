巴黎奧運｜塞納河受大腸菌污染　奧運三項鐵人測試賽改為兩項

由於巴黎塞納河的大腸杆菌污染問題，奧運鐵人三項混合接力測試賽的游泳賽段被迫取消，這也進一步引發明年奧運期間，塞納河是否適宜作為比賽場所的質疑。
巴黎奧運會組織委員會和世界鐵人三項運動的監督機構表示，由於水質分析無法提供「必要保證」，周日(20日)舉行的鐵人三項賽改為僅有自由車和路跑的鐵人兩項賽。今次測試賽是第3個受水中大腸杆菌影響的奧運資格賽項目，上周六舉行的帕運鐵人三項測試賽亦是以同樣方式處理，至於本月較早前的「公開水域游泳世界盃」(World Aquatics Open Water Swimming World Cup)巴黎站賽事則取消。但主辦單位堅稱塞納河明年適合舉辦體育比賽。
法國體育部長：水質就差標準一點點
主辦單位在調查周六大腸桿菌讀數增多的來源時，巴黎奧運會組織委員會主席Tony Estanguet強調，明年的運動盛會沒有替代的「B計畫」，沒辦法改變賽事舉辦時間，鐵人三項和公開水域游泳賽明年將在塞納河舉行。他指出，主辦單位從一開始就堅持計畫，「在此非凡場地舉辦奧運與帕運鐵人三項比賽。」法國體育部長Amelie Oudea-Castera則表示：「我們(水質)就差標準一點點」，並形容「你必須看到杯子是半滿，而不是半空」。