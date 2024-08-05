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國際
2024-08-05 14:43:00

巴黎奧運｜嫌選手村食住都差　男子100米背泳金牌得主瞓公園惹熱議(有片)

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巴黎奧運，男子100米背泳金牌得主彈選手村食差住差，瞓公園惹熱議。(X)

巴黎奧運，男子100米背泳金牌得主彈選手村食差住差，瞓公園惹熱議。(X)

2024巴黎奧運的選手村設備，一直遭到選手詬病。日前就有人拍到男子100米背泳世界紀錄保持者、本屆奧運已經拿下了100米背泳金牌的意大利泳將Thomas Ceccon在選手村公園草地睡午覺，再度引發大眾對巴黎奧運選手村環境的討論。

有午睡習慣的Thomas Ceccon已經多次表示，他因為選手村的環境很不舒服，嚴重影響他的作息。上周六(3)，沙地阿拉伯賽艇手Husein Alireza發布了Thomas Ceccon在樹下打地舖睡覺的相片，並將地點標記為選手村內。

Thomas Ceccon本屆奧運已經奪得100米背泳金牌。(X) Thomas Ceccon在上周三(7月31日)未能晉身200米背泳決賽。(X)

Thomas Ceccon：在選手村吃不好、睡不好

根據英國太陽報報道，身高197厘米的Thomas Ceccon，在選手村公園睡午覺的影像曝光之後，令許多人震驚。Thomas Ceccon在上周三(731)未能晉身200米背泳決賽後，已公開投訴，巴黎奧運選手村沒有冷氣，相當熱，隔音跟伙食都很差，讓他吃不好，睡不好，不能好好休息。

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