巴黎奧運｜嫌選手村食住都差　男子100米背泳金牌得主瞓公園惹熱議(有片)

2024巴黎奧運的選手村設備，一直遭到選手詬病。日前就有人拍到男子100米背泳世界紀錄保持者、本屆奧運已經拿下了100米背泳金牌的意大利泳將Thomas Ceccon在選手村公園草地睡午覺，再度引發大眾對巴黎奧運選手村環境的討論。
有午睡習慣的Thomas Ceccon已經多次表示，他因為選手村的環境很不舒服，嚴重影響他的作息。上周六(3日)，沙地阿拉伯賽艇手Husein Alireza發布了Thomas Ceccon在樹下打地舖睡覺的相片，並將地點標記為選手村內。
Thomas Ceccon：在選手村吃不好、睡不好
根據英國太陽報報道，身高197厘米的Thomas Ceccon，在選手村公園睡午覺的影像曝光之後，令許多人震驚。Thomas Ceccon在上周三(7月31日)未能晉身200米背泳決賽後，已公開投訴，巴黎奧運選手村沒有冷氣，相當熱，隔音跟伙食都很差，讓他吃不好，睡不好，不能好好休息。
Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024