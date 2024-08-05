巴黎奧運｜嫌選手村食住都差　男子100米背泳金牌得主瞓公園惹熱議(有片)

2024巴黎奧運的選手村設備，一直遭到選手詬病。日前就有人拍到男子100米背泳世界紀錄保持者、本屆奧運已經拿下了100米背泳金牌的意大利泳將Thomas Ceccon在選手村公園草地睡午覺，再度引發大眾對巴黎奧運選手村環境的討論。

有午睡習慣的Thomas Ceccon已經多次表示，他因為選手村的環境很不舒服，嚴重影響他的作息。上周六(3日)，沙地阿拉伯賽艇手Husein Alireza發布了Thomas Ceccon在樹下打地舖睡覺的相片，並將地點標記為選手村內。