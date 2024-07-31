在巴黎奧運會的舞台上，不僅年輕的運動新星們閃耀光芒，經驗豐富的運動老將也在展示他們的不屈精神。 兩名高齡女乒乓球運動員：盧森堡的倪夏蓮和智利的曾志英，她們用自己的故事證明年齡從不是追求夢想的障礙。 倪夏蓮Vs孫穎莎 乒乓女單32強 下午5時開賽 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員