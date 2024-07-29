巴黎奧運｜泳手另類辛酸「尿池」作賽 名將：泳衣太緊被逼水裡小便

奧運四年一度，選手都努力爭金，而游泳比賽項目的選手有另類「辛酸」，就是被逼在水裡小便，也被逼在含尿液的水裡作賽。無論幾出名的選手都坦承曾在泳池裡「尿尿」。他們雖在水裡，但也要大量補充水份，而減少水中阻力的泳衣又非常緊貼身軀，穿著要花20分鐘，上廁所後又再花20分鐘穿上，沒有那麼多時間。

巴黎奧運｜美國娃后莉莉金：邊游泳邊小便

奧運金牌得主、今屆相信是最後一次參賽的美國娃后莉莉金(Lilly King)向美國傳媒坦言，「我可能在游過的每個泳池裡都小便過，而且大家都這樣。」她還說，可以邊游泳邊小便。代表美國隊參加東京奧運的哈廷(Zach Harting)稱，自從參加阿拉巴馬州高中游泳錦標賽後便習以為常，當時突然尿急，而脫上和穿上緊身泳衣太費時，會趕不及比賽；他表示，自從第一次尿在泳池後他的世界改變了，「此後每次去泳池，只想到須在曾尿過的泳池裡游泳。」