香港運動員於巴黎奧運再添一銅！

「女飛魚」何詩蓓在200米自由泳決賽中，游出1分54秒55，最後不敵游出1:53.27的奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan），排第3名，奪得銅牌。

準決賽以總成績第4名晉級的何詩蓓，決賽中位於第6線，而勁敵蒂蜜絲（Ariarne Titmus）和奧卡拉瑾則分別在第4及第5線出戰。最終成績，奧卡拉瑾以破奧運紀錄的1:53.27成功奪金，蒂蜜絲則以1:53.81獲銀牌。

何詩蓓在首150米一直領先，在最後50米被奧卡拉瑾及蒂蜜絲趕上，最終屈居第3，但也成功為香港奪得一面銅牌。