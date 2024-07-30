香港運動員於巴黎奧運再添一銅！
「女飛魚」何詩蓓在200米自由泳決賽中，游出1分54秒55，最後不敵游出1:53.27的奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan），排第3名，奪得銅牌。
準決賽以總成績第4名晉級的何詩蓓，決賽中位於第6線，而勁敵蒂蜜絲（Ariarne Titmus）和奧卡拉瑾則分別在第4及第5線出戰。最終成績，奧卡拉瑾以破奧運紀錄的1:53.27成功奪金，蒂蜜絲則以1:53.81獲銀牌。
何詩蓓在首150米一直領先，在最後50米被奧卡拉瑾及蒂蜜絲趕上，最終屈居第3，但也成功為香港奪得一面銅牌。
個人奧運第3面獎牌
何詩蓓於上屆東京奧運在100米自及200米自由泳都成功摘銀，今屆於200米自再奪一銅，為她個人在奧運的第3面獎牌。
巴黎奧運｜何詩蓓——香港女飛魚品學兼優 一個小習慣減壓（附賽程）
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
準決賽以第4名晉級
何詩蓓於昨日（29日）出戰200米自準決賽，同組有勁敵蒂蜜絲和奧卡拉瑾。何詩蓓表現相當穩定，在首100米一直保持前3名，以1分55秒51，以小組排名第3名，總成績第4名以1分55秒51晉級決賽。
「小飛魚」在今屆奧運旅程還未完結，她將在香港時間周二（30日）晚出戰100米自由泳。
何詩蓓100米自由泳賽程
7月30日18:47PM 預賽
7月31日 03:25AM 準決賽
8月1日 02:30AM 決賽