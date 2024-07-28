香港「女飛魚」何詩蓓（英文︰Siobhan Haughey）上屆東京奧運獨攬兩面銀牌，成就空前，一鳴驚人，今屆挾世界冠軍之名亮相巴黎，被視為香港隊最大的「獎牌希望」。Siobhan雖然先後在5項個人賽達標，但資料顯示她只報名參加女子100及200米自由泳，棄戰50自由泳、400自由泳及100蛙泳，儲足體能全力搏殺。不過，何詩蓓能否如願再次踏上三甲獎台，甚至首嚐奧運金牌滋味，就要問過以下幾名超級勁敵。
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何詩蓓勁敵 蒂蜜絲（Ariarne Titmus）．澳洲
23歲的蒂蜜絲（Ariarne Titmus）是澳洲中長距離自由泳將，來自運動世家，母親是短跑選手，父親是板球代表，上屆東京奧運包辦女子200米及400米自由泳兩面金牌，另奪800米自由泳銀牌及4x200米自由泳接力銅牌。蒂蜜絲（Ariarne Titmus）缺席今年初的世界錦標賽，但6月在澳洲游泳計時賽卻展示出火熱狀態，游出驚人的1分52秒23打破同胞奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）保持的世界紀錄，這個時間比何詩蓓擁有的亞洲紀錄（1分53秒92）快近半秒，今屆奧運衛冕呼聲極高。
何詩蓓勁敵 奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）．澳洲
年僅20歲的奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan），上屆奧運代表澳洲在3項接力賽預賽上陣，嶄露頭角，2023年在世界錦標賽迎來大爆發，獨取100及200米由泳雙金成史上第一人，當中在200自由泳更打破塵封14年之久的世界紀錄，在100自決賽正是擊敗何詩蓓封后。
跟迪姆絲一樣，奧卡拉瑾也未有亮相今年世錦賽，但在澳洲計時賽「爆seed」，即使不敵迪姆絲，世界紀錄也被同胞奪走，不過奧卡拉瑾亦游出比舊紀錄快0.37秒的時間。奧卡拉瑾今屆奧運游足100、200自由泳兩項，對Siobhan構成極大威脅。
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何詩蓓勁敵 楊浚瑄・中國
22歲的中國新星楊浚瑄主攻短、中距離自由泳，同樣來自運動世家，父母分別是籃球及排球選手。2021年楊浚瑄表現惹人關注，她在全國賽以1分54秒70打破日本池江璃花子寫下的200自亞洲紀錄，2個月後再把紀錄推前至1分54秒57，直至東京奧運才被何詩蓓以1分53秒92據為己有。
楊浚瑄2022年在世界錦標賽脫穎而出，在迪姆絲及何詩蓓缺席下，擊敗了奧卡拉瑾摘下200自金牌。外界一致認為，今屆奧運200自金、銀牌勢成蒂蜜絲（Ariarne Titmus）及奧卡拉瑾囊中物，銅牌則有可能是何詩蓓與楊浚瑄之爭。
何詩蓓勁敵 施祖唐（Sarah Sjostrom）．瑞典
30歲的施祖唐（Sarah Sjostrom）是游泳史上最成功的女子運動員之一，擅長短途自由泳及蝶泳，坐擁14面世界錦標賽（長池）金牌，2016年里約奧運在100蝶泳及200自由泳穿金戴銅，現時保持50蝶、50自及100自世界紀錄，當中100自的時間51秒71是在2017年世錦賽時創下。上月意大利國際泳賽，Siobhan與施祖唐（Sarah Sjostrom）正面交鋒，後者憑後半程發力，以0.21秒之微反勝何詩蓓掄元，她在巴黎奧運必為Siobhan爭取100自由泳金牌帶來最大障礙。
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何詩蓓勁敵 史汀保根（Marrit Steenbergen）．荷蘭
24歲的史汀保根擁有1米78身高，壇長自由泳及混合四式，今年多哈世界錦標賽100自由泳決賽惡鬥何詩蓓，轉池後發力後上，以0.3秒之差反勝首登世界冠軍寶座。史汀保根100自由泳最佳時間正是在世錦賽游出的52秒26，僅慢Siobhan的亞洲紀錄（52秒02），絕對是巴黎奧運這個項目的金牌熱門之一。
何詩蓓勁敵 菲亞葦達（Erika Fairweather）．新西蘭
20歲的新西蘭中長距離自由泳新星菲亞葦達（Erika Fairweather），同時擁有歐洲血統和毛利血統，2018年入選布宜諾斯艾利斯青奧參賽名單，成為該屆年輕的選手。菲亞葦達在今年多哈世錦賽200米自僅居何詩蓓之後奪得銀牌，今屆首戰奧運隨時有驚喜表現。
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何詩蓓巴黎奧運賽程
- 7月28日 05:00PM 女子200米自由泳預賽
- 7月29日 03:50AM 女子200米自由泳準決賽 （如晉級）
- 7月30日 03:41AM 女子200米自由泳決賽 （如晉級）
- 7月30日 05:00PM 女子100米自由泳預賽
- 7月31日 03:25AM 女子100米自由泳準決賽（如晉級）
- 8月1日 02:30AM 女子100米自由泳決賽（如晉級）
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