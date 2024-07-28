何詩蓓巴黎奧運賽程 7月28日 05:00PM 女子200米自由泳預賽

7月29日 03:50AM 女子200米自由泳準決賽 （如晉級）

7月30日 03:41AM 女子200米自由泳決賽 （如晉級）

7月30日 05:00PM 女子100米自由泳預賽

7月31日 03:25AM 女子100米自由泳準決賽（如晉級）

8月1日 02:30AM 女子100米自由泳決賽（如晉級） DSE｜奧運學霸何詩蓓7科考35分 歷年公開試邊個名人最高分？ 原文刊登於 Yahoo 體育