巴黎奧運｜選手村變性愛天堂約會app用量激增　女選手稱忍了４年

2024巴黎奧運正在如火如荼進行中，除了賽事以外，最讓外界關注的其中一件事，就是今年主辦方究竟提供多少避孕套給選手使用，根據官方公布的數據顯示，此次提供給選手村23萬個避孕套，還有1萬個「口交膜」，有報道指，奧運開幕前，選手村內交友app上的活動明顯增加。

《每日郵報》(Daily Mail)報道，奧運選手村長期被被視為運動員們的「性愛天堂」，在巴黎奧運開幕前，選手村內有運動員已開始在村內尋找潛在伴侶，Tinder、Hinge、Bumble等交友app上的活動明顯增加。報道又提到，之前有傳言指，巴黎奧運將選手村裡的床換成「紙板床」，就是因為要防止選手大玩性愛遊戲，但英國跳水王子戴利(Tom Daley)及愛爾蘭體操選手Rhys McClenaghan入住選手村不久，就在社交平台上發出「紙板床測試影片」以測試其堅固性。