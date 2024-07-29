巴黎奧運｜選手村變性愛天堂約會app用量激增　女選手稱忍了４年

2024巴黎奧運正在如火如荼進行中，除了賽事以外，最讓外界關注的其中一件事，就是今年主辦方究竟提供多少避孕套給選手使用，根據官方公布的數據顯示，此次提供給選手村23萬個避孕套，還有1萬個「口交膜」，有報道指，奧運開幕前，選手村內交友app上的活動明顯增加。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
《每日郵報》(Daily Mail)報道，奧運選手村長期被被視為運動員們的「性愛天堂」，在巴黎奧運開幕前，選手村內有運動員已開始在村內尋找潛在伴侶，Tinder、Hinge、Bumble等交友app上的活動明顯增加。報道又提到，之前有傳言指，巴黎奧運將選手村裡的床換成「紙板床」，就是因為要防止選手大玩性愛遊戲，但英國跳水王子戴利(Tom Daley)及愛爾蘭體操選手Rhys McClenaghan入住選手村不久，就在社交平台上發出「紙板床測試影片」以測試其堅固性。
英國隊舉重代表：畢竟我們忍了4年
不過，本屆奧運為了提倡環保，選手村的房間未有安裝冷氣，也不提供酒精飲品，對此，英國隊舉重選手Emily Campbell就透露：「選手村的運動員習慣在賽後聚會，雖然選手村沒有酒，但大家都有辦法把酒弄進來，聚在一起慶祝，畢竟我們忍了4年，終於可以短暫地解脫，聚會結束後四處散落避孕套也是可以理解的事吧？」
在奧運中發放保險套似乎已逐漸成為奧運傳統之一，根據之前的奧運資料顯示，1998年的漢城奧運中僅發放了約8,500個避孕套，2000年的雪梨奧運總計也發放了7萬個，2016年里約奧運則是破紀錄發放45萬個，更是首次發放10萬個女性避孕套，就連東京奧運也發放了16萬個，但當時則是要求運動員們不要使用，當成紀念品帶回。