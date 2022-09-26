意大利大選｜右翼聯盟領袖梅洛尼宣布勝出　有望成首位女總理

意大利國會選舉投票結束，領導右翼聯盟取得約百分之41至45的選票，意大利兄弟黨黨魁梅洛尼(Giorgia Meloni)宣布勝出，可望成為意大利首位女總理，以及當地二戰後首位極右翼總理。

票站調查顯示，右翼聯盟取得百分之41至45的選票，足以取得國會兩院的控制權，預料他們將取得眾議院400個議席中的227至257席，以及參議院200個議席中的111至131席。至於主要對手、民主黨領導的中左翼聯盟，預料取得約兩成半選票，五星運動黨則取得約一成半選票。大選正式結果預料將於當地星期一公布。

有意大利民主黨議員承認落敗，形容對國家而言是悲傷的一晚，又強調右翼聯盟只取得國會多數席位，但並非國家的大多數。

梅洛尼發表勝利宣言，指選民已經清晰授權右翼聯盟籌組政府，承諾將團結國家，不會背叛選民的信任。