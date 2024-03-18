拜登指特朗普太老 「精神狀況不適合做總統」

隨著美國總統大選逐漸白熱化，2位候選人近來都火力全開。拜登16日在一個晚宴上發表談話時，毫不客氣地批評對手特朗普，說他太老而且「精神狀況不適合擔任總統」。

拜登在大約10分鐘的演講中對特朗普進行了多次攻擊，他說，這次選舉中「一位候選人太老了，精神狀況不適合擔任總統；而另一位則是我。」他並警告說，特朗普將對國內外的民主造成嚴重威脅。

拜登指出，特朗普在性侵案作證時把自己的前妻認成原告卡蘿，還曾多次把競選對手講成歐巴馬，他開玩笑說，請大家不要糾正他。

不過在提到特朗普在國際間的態度時，拜登的態度嚴肅了起來。他說，特朗普在2020年時「破壞經濟」並讓美國在世界舞台上「難堪」；並批評他鼓勵特朗普入侵北約成員國的言論，「我希望這些是笑話，但事實並非如此。」

另外他也譴責特朗普煽動人民對於政治的憤怒，並警告說，雖然特朗普試圖推翻2020年選舉結果並未如願，但「你們都知道威脅仍然存在」。

雖然拜登嘲笑特朗普年紀太大，但事實上他比特朗普還要大上4歲，自己也經常面對大眾對年齡問題的質疑。對此他也大開自己玩笑，說這場晚宴已經「比我的就寢時間晚了六個小時」，讓現場人士哄堂大笑。