探月競賽｜嫦娥六號上半年發射 美國「阿耳忒彌斯」太空人登月任務押後

月球成為各國太空探索熱點，中美兩國的目標是派人登陸月球。美國原定今年和明年派人探索月球，包括繼阿波羅計劃後太空人再踏足月球表面，惟基於技術和安全問題，周二宣布該兩項任務押後，要至2026年才派人著陸月球。中國國家航天局周三則稱，探月工程四期「嫦娥六號」任務探測器已運抵中國文昌航天發射場，計劃今年上半年發射，將會首次到月球背面採樣並帶返地球，有望在探月上取得突破。 內地傳媒報道，嫦娥六號周一和周二分別搭乘安-124和運-20飛機抵達海南美蘭國際機場，隨後經陸路運送到文昌航天發射場，之後會為發射作測試準備。報道指，嫦娥六號任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能採樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。中國對上一次探月任務是在2020年，嫦娥五號11月發射升空並於12月返回地球，中國首次實施無人月面採樣。

探月競賽｜美國太空總署：太空人安全優先 美聯社稱，美國力爭太空人2025年登月，中國則計劃2030年前派航天員到月球。不過，美國的探月計劃生變，太空總署(NASA)周二宣布，原定今年年底展開的「阿耳忒彌斯2號」(Artemis 2)任務，4名太空人繞月飛行，以及明年年底安排太空人在事隔逾50年後再登陸月球的「阿耳忒彌斯3號」(Artemis 3)任務，要分別押後至2025年9月和2026年9月。 太空總署解釋是基於太空船的安全，以及私人公司負責的登月太空衣和著陸器研發問題。太空總署署長尼爾森表示，「安全是我們最優先考慮」，推遲升空可給予阿耳忒彌斯團隊更多時間解決問題。

