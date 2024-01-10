探月競賽｜嫦娥六號上半年發射 美國「阿耳忒彌斯」太空人登月任務押後

月球成為各國太空探索熱點，中美兩國的目標是派人登陸月球。美國原定今年和明年派人探索月球，包括繼阿波羅計劃後太空人再踏足月球表面，惟基於技術和安全問題，周二宣布該兩項任務押後，要至2026年才派人著陸月球。中國國家航天局周三則稱，探月工程四期「嫦娥六號」任務探測器已運抵中國文昌航天發射場，計劃今年上半年發射，將會首次到月球背面採樣並帶返地球，有望在探月上取得突破。
內地傳媒報道，嫦娥六號周一和周二分別搭乘安-124和運-20飛機抵達海南美蘭國際機場，隨後經陸路運送到文昌航天發射場，之後會為發射作測試準備。報道指，嫦娥六號任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能採樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。中國對上一次探月任務是在2020年，嫦娥五號11月發射升空並於12月返回地球，中國首次實施無人月面採樣。
探月競賽｜美國太空總署：太空人安全優先
美聯社稱，美國力爭太空人2025年登月，中國則計劃2030年前派航天員到月球。不過，美國的探月計劃生變，太空總署(NASA)周二宣布，原定今年年底展開的「阿耳忒彌斯2號」(Artemis 2)任務，4名太空人繞月飛行，以及明年年底安排太空人在事隔逾50年後再登陸月球的「阿耳忒彌斯3號」(Artemis 3)任務，要分別押後至2025年9月和2026年9月。
太空總署解釋是基於太空船的安全，以及私人公司負責的登月太空衣和著陸器研發問題。太空總署署長尼爾森表示，「安全是我們最優先考慮」，推遲升空可給予阿耳忒彌斯團隊更多時間解決問題。
探月競賽｜美國新登月計劃依賴私人公司
與1969年的阿波羅計劃不同，美國最新的阿耳忒彌斯登月計劃依賴私人公司。阿耳忒彌斯3號需要太空探索技術公司SpaceX的星艦(Starship)巨型火箭，將太空人從月球軌道送到月球表面和返回，但接近400呎高的星艦火箭之前僅試射過兩次，均在墨西哥海灣上空爆炸，並計劃2月第三次試射。美國政府審計署去年11月警告，太空人登月計劃或要到2027年才實現，指星艦是眾多技術挑戰之一。太空總署官員也承認即使押後至2026年，也屬「非常進取」時間表。另外，阿耳忒彌斯2號任務使用的「獵戶座」太空船，在控制通風和氣溫的電路，以及電池等方面也有技術問題要解決。
獲太空總署支持的商業月球著陸器「遊隼號」(Peregrine)也失敗收場，周一發射後燃料洩漏，僅可供飛行約40小時。另外，遊隼號亦無法將其太陽能板面向太陽產生太陽能，相信無法軟著陸月球。負責研發的Astrobotic Technology初步認為閥門未能完全密封導致燃料洩漏。而遊隼號被視為美國太空人探月的先頭部隊。中國、美國、俄羅斯和印度是目前成功發射探測器或登陸器到月球的國家。日本研發的小型登月探測器SLIM亦於去年底進入月球運行軌道，預計本月20日在月球表面著陸，未知會否成功。美國則是唯一曾派人踏足月球表面的國家。