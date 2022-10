接見民望低沉卓慧思 查理斯開口夾著脷說「陰功囉！」遭瘋傳 (有片)

英王查理斯三世周三在白金漢宮,接見因減稅方案而飽受四方八面批評的首相卓慧思,沒料查理斯三世一見面便劈頭說「Dear, oh dear」,有驚訝、關注及憂心意思,類似廣東話「陰功囉」。查理斯被指失言的這一幕,旋即被瘋傳兼被各大傳媒爭相報道。

查理斯三世跟卓慧思,曾於已故女王伊利沙伯二世過身後,見過一次面並短暫交談,今次他們第二次見面,亦是按照女王傳統,每周一次與首相私人對話的首場會面。

片段可見,卓慧思步入房間後,先向查理斯三世行屈膝禮,然後說︰「陛下,很高興再跟你見面」(Your Majesty. It is good to see you again)。查理斯三世面帶微笑,親切的回應︰「回來了嗎?」(Back again?) 卓慧思答︰「真的很榮幸」(It's a great pleasure)。此時查理斯三世稍為頓了一頓,似乎在想該說甚麼,接著呢喃了一句「Dear, oh dear」,然後才展開話題。

崩口人忌崩口碗,這句一閃即逝的「Dear, oh dear」旋即被大造文章,引發熱議。卓慧思拜見查理斯三世前,在國會表示不會以削減開支,來平衡因減稅方案帶來的財政負擔,繼續被外界質疑其經濟方案是否可行。《觀察家報》日前的民調顯示,卓慧思的民望比前任首相約翰遜下台之前及爆出「派對門」醜聞時更低,民望淨值為負47,亦是該報委托調查機構Opinium所做的民調中,歷來民望最低首相。

但也有網民撐查理斯三世,指他被指失言實屬無辜,認為他該句「Dear, oh dear」其實沒有特別意思,只是一時之間不知該說甚麼的一句自言自語。