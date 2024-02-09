攀聖母峰新規矩　登山客必須將糞便帶落山

攀上世界第一高峰聖母峰(Mount Everest)是許多登山冒險家畢生的夢想與目標，但隨著人潮增加，高山垃圾汙染問題也愈來愈嚴重。尼泊爾地方政府推出新規定，未來登山客必須把自己的糞便帶落山，拿到基地營處理。

綜合報道，行政區涵蓋聖母峰大部分地區的Pasang Lhamu自治市主席Mingma Sherpa表示：「山開始發臭。我們收到投訴，在岩石上看到人類糞便，一些登山者患病。這是不可接受的，有損我們的形象。」根據新規，攀登聖母峰和附近洛子峰(Mount Lhotse)的登山客必須在基地營購買專用袋，袋裡含有能使糞便凝固且消去氣味的化學物質與粉末，登山者在排便後將自己的糞便裝入，落山時帶回基地營接受檢查。