新加坡情侶發喜帖給麥當勞　驚喜獲麥樂雞花籃回禮(有片)

新加坡一對將結婚的情侶因為太喜歡麥當勞，因此寄喜帖給親友的同時，亦將喜帖寄給麥當勞，原意只作一個回憶，詎料沒多久竟然收到麥樂雞花籃作回禮，令這對新人意外驚喜，並表示「麥當勞將永遠是我們快樂的地方」。
綜合報道，新加坡一對將結婚的情侶在社交平台Instagram(IG)分享一段影片，提到他們經常在麥當勞相處，除了一日三餐，就連消夜也經常在麥當勞解決，為了紀念這麼有意義的地方，這對小情侶決定寄一張喜帖給麥當勞。他們當時認為，麥當勞可能不會注意到這張喜帖，預料不會收到任何回應，只是單純想留下回憶。
網民：很多人將會寄喜帖到肯德基漢堡王等
詎料麥當勞不僅收到他們的喜帖，還非常有誠意的回覆訊息。麥當勞提到，非常感謝他們寄了非常富創意的喜帖給麥當勞，並對於他們的喜愛及支持表示感謝，甚至還希望可以與他們聯絡。沒過多久，這對小情侶竟收到來自麥當勞寄出的花束，以雞塊及糖醋醬組成的創意花束，令他們喜出望外，興奮的在貼文中表示：「麥當勞將永遠是我們快樂的地方」。
事件引起不少網民關注，紛紛恭喜這對小情侶有情人終成眷屬之餘，更留言「恭喜！成為麥當勞最幸福的情侶！」亦有人開玩笑說：「明天開始，很多人會寄喜帖到肯德基、漢堡王等，潮流新廣告即將推出」。
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