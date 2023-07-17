新加坡情侶發喜帖給麥當勞　驚喜獲麥樂雞花籃回禮(有片)

新加坡一對將結婚的情侶因為太喜歡麥當勞，因此寄喜帖給親友的同時，亦將喜帖寄給麥當勞，原意只作一個回憶，詎料沒多久竟然收到麥樂雞花籃作回禮，令這對新人意外驚喜，並表示「麥當勞將永遠是我們快樂的地方」。

綜合報道，新加坡一對將結婚的情侶在社交平台Instagram(IG)分享一段影片，提到他們經常在麥當勞相處，除了一日三餐，就連消夜也經常在麥當勞解決，為了紀念這麼有意義的地方，這對小情侶決定寄一張喜帖給麥當勞。他們當時認為，麥當勞可能不會注意到這張喜帖，預料不會收到任何回應，只是單純想留下回憶。