新郎為慳錢將自己變成「行走廣告板」　獲26企業贊助(有片)

要辦一場婚禮所費不貲。法國一名男子卻忽發奇想，將自己的結婚禮服裝，實行將自己改造成「行走中的廣告板」，成功吸引26間企業賣廣告，不僅籌得婚禮資金，更在網路上引爆話題。

綜合報道，創業家兼準新郎Dagobert Renouf早在7月就公布將婚禮西裝化為「廣告板」，向新創企業品牌出售空間。短短幾週內，26個廣告位迅速售罄，Renouf便將禮服交給裁縫加工，於10月25日的婚禮當天穿上這套印有多間企業Logo的特殊禮服步入紅地毯，其中也包括他本人創辦的科技公司CompAi。Renouf在社交平台X發文「非常感謝這26間新創公司幫助我們完成婚禮，這是一個美好的一天。」並上傳多張身穿廣告西裝的婚禮照片，引發網友關注與討論。