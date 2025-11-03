新郎為慳錢將自己變成「行走廣告板」　獲26企業贊助(有片)

要辦一場婚禮所費不貲。法國一名男子卻忽發奇想，將自己的結婚禮服裝，實行將自己改造成「行走中的廣告板」，成功吸引26間企業賣廣告，不僅籌得婚禮資金，更在網路上引爆話題。
綜合報道，創業家兼準新郎Dagobert Renouf早在7月就公布將婚禮西裝化為「廣告板」，向新創企業品牌出售空間。短短幾週內，26個廣告位迅速售罄，Renouf便將禮服交給裁縫加工，於10月25日的婚禮當天穿上這套印有多間企業Logo的特殊禮服步入紅地毯，其中也包括他本人創辦的科技公司CompAi。Renouf在社交平台X發文「非常感謝這26間新創公司幫助我們完成婚禮，這是一個美好的一天。」並上傳多張身穿廣告西裝的婚禮照片，引發網友關注與討論。
新郎：賺回西裝錢 還有盈餘
Renouf更透露：「不只賺回西裝錢，還有盈餘」，他指，廣告整體收入達1萬美元(約7.8萬港元)，扣除2,500美元(約1.9萬港元)稅金與5,500美元(約4.2萬港元)西裝製作費用後，還多出2,000美元(約1.5萬港元)。雖然新娘的婚紗並無加入，但不少網民也笑說：「如果新娘也一起賣廣告，可能賺得更多！」
部分網民大讚這是「今年最成功的行銷操作」，也有部分人質疑將個人里程碑過度商業化是否合適仍有爭議，不過多數留言仍肯定其創業精神與行銷手法。至於Renouf則認為，這場婚禮不僅為自己省下大筆費用，也替贊助企業創造了曝光機會。
The suit looks 10 times better in real life, we’re saved. pic.twitter.com/ZVN6C0f6Vy— Dagobert - Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) October 24, 2025