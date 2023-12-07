旋風席捲全球無人能及 Taylor Swift膺時代風雲人物

美國《時代》雜誌(TIME)周三公布2023年度風雲人物(Person of the Year)，為美國女歌手Taylor Swift。今次是過去96年來，《時代》首次選出單名藝人為年度風雲人物。該雜誌指她的影響力超越國界且目前無人能及，並讚賞她靠努力及才華贏得這一切，而非只靠運氣。

33歲的Taylor Swift今年3月起在全球舉行巡迴演唱會《The Eras Tour》，在各地引起熱潮，一票難求，而其同名的演唱會紀綠片公映，一樣大受追捧，全球票房已突破2.5億美元，令「Taylor Swift現象」席捲全球。她公開與美式足球聯盟(NFL)球星Travis Kelce戀情，並親身入球場睇波撐男友，也成為熱話。此外，今年亦是她身家突破10億美元的一年，並為串流平台Spotify全球最高播放量的歌手。