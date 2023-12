旋風席捲全球無人能及 Taylor Swift膺時代風雲人物

《時代》編輯︰靠努力才華成為英雄

《時代》編輯解說Taylor Swift成為風雲人物原因,指她「找到一種超越國家的方式」,猶如光線般照向萬民,「目前地球上無人能像她一樣令那麼多人動容」,並指若把Taylor Swift的成功歸因於天時與命運並不公平,因這顯然是忽略她本身的才華及奮鬥歷程,形容Taylor Swift「是自身故事的作者,同時亦是故事中的英雄」(who is both the writer and hero of her own story)。

愛爾蘭樂隊U2的主音Bono於2005年亦曾獲選為風雲人物,但當時是與時任世界首富蓋茨及夫人梅琳達因熱心公益而一起當選。在《時代》風雲人物揭曉前一日,《福布斯》亦公布全球百大權力女性,Taylor Swift名列第5,是歷來排名最高的藝人,可見她如何炙手可熱。