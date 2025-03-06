日本北海道二世古滑雪勝地　中國人違規辦滑雪班猖獗

根據北海道的媒體報道，在日本成立滑雪學校先需要在日本成立法人公司，公司負責人需要在日本獲得業界頒發的資格。而且滑雪學校至少需要10名教練，每人要支付33.88萬日圓的商用纜車季票及必須購買保險，員工還必須有日本工作資格及聘用可說日語的員工。現時在二世古的4個滑雪場就有42間獲認證的滑雪學校。而根據規定，非獲得認證學校在當地收取報酬教學，將可以被吊銷纜車券。然而有關的「盜版滑雪學校」卻在走「法律罅」，令當地正當經營的學校造成困擾。

日本媒體報道，北海道近年推廣的滑雪勝地二世古，充斥着以低廉收費及針對中國遊客為主的滑雪班，然而這些滑雪班都不是由當地認可的滑雪學校開設，被當地人稱為「盜版滑雪學校」。

報道指，雖然當地的滑雪場有表明，僱用不合資格的滑雪學校，難獲得有保證的服務及安全，然而相關人士透露，這些「盜版滑雪學校」的遊客，一旦出事呼叫救援，會稱作是與友人或家人滑雪，又表示當中不涉金錢交易。他們指，這些「盜版滑雪學校」就像在機場的白牌車一樣，但就是難以尋找現金交易的證據。

假名購纜車券帶4件衫更換身份

有滑雪學校就發現，這些中國人的違規滑雪學校的導師，會以假名購入纜車券，並且帶同4件不同衣裝更換，以掩飾身份。報道又指，他們會將滑雪場的監視人員的相片拍下並在網上分享訊息。當地人又指，這些導師甚至連有沒有交稅及在日本居留資格也不清楚，因為這些中國人被追問時拒絕展示他們的居留證，而他們指出這些「盜版滑雪學校」的收費約每日半日6,000日圓，一家人就大約2萬多日圓，比正規學校的收費少超過一半。當地又指，這些違規滑雪學校一直在逃避正規學校的追截，而他們希望警方及政府部門可以介入接手調查。