日本史上第二大毒品走私案　東京港貨櫃檢獲700公斤冰毒　4中國人被捕

日本東京警視廳和海關單位近日聯合破獲了一宗毒品運輸案，一艘載有7個大型集裝箱的貨船，在今年3月初從阿聯酋出發，中間停靠了中國寧波後抵達東京港，箱子中裝了多達700公斤的冰毒粉末，最後警方逮捕了4名居住在日本的中國人。

海關假裝讓貨物過關再追蹤

根據東京警方消息，海關人員在檢查貨船時，發現裝在貨櫃的每片木板內部，都各藏有約4公斤的大量可疑粉末，檢驗後發現是甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒），不過警方不想打草驚蛇，於是先假裝讓貨物過關，再偷偷進行追蹤，最後發現貨物透過關東一間貨運公司，運到了埼玉縣川口市及千葉縣野田市的倉庫。

接着警方出動，將4名涉嫌運輸這批毒品的中國人逮捕，他們有男有女，年齡介於35至51歲之間，分別居住在東京、橫濱市、川崎市。

進一步調查後，發現船上的冰毒多達700公斤，價值高達434億日圓，成為日本史上查獲甲基安非他命數量第二多的案件，巧合的是，走私甲基安非他命數量最多的案件發生在2019年，當時數量達1噸，價值600億日圓，後來警方逮捕的，也是中國籍男子。

由於這艘貨船載運的毒品量大，且沿途船隻停靠過三個國家，警方認為可能有國際販毒集團在背後操控，因此還在進行進一步調查。

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