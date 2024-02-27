日本和牛去年外銷創新高 香港是成田機場第三大和牛輸出地

日本「和牛」在世界各地愈來愈受食客歡迎，2023年出口數量及金額雙創歷史新高。單看從成田機場輸出的生鮮及冷藏牛肉，台灣是最大的出口地，其次是美國，香港排第三。

日本每日新聞報道，根據東京海關公布的2023年貿易概況統計，日本生產的生鮮及冷藏牛肉出口量為4,219噸，較2022年增長13%，出口金額亦增長9%到295億9,200萬日圓(約15億3,812萬港元)，數量及金額雙創歷史新高。

成田機場5大和牛出口地

其中，千葉縣內的成田機場以出口數量1,007噸、出口金額76億3,500萬日圓(約3億9,685萬港元)，雙居日本各機場之冠。2023年成田機場出口牛肉最多的5個目的地，依次序是台灣、美國、香港、加拿大及新加坡。