日本大阪世博無人機螺旋槳損毀停飛　立防騷擾守則免再發生強迫下跪

日本大阪世界博覽會展示的無人飛行機，在上周末（26日）發生故障，從相片發現飛行機的一個螺旋槳破損，不過飛行器仍安全著陸，事故沒有造成傷亡，但當局已宣布停止示範。另外有關於早前有保安員被入場人士強迫下跪，當局今日（28日）宣布禁止騷擾的守則，表明會將不守規則滋擾會場職員的入場人士趕離會場。

根據日本媒體的報道，在世博會場進行展示的「空飛汽車」的無人飛行器，在上周末下午3時發生意外，飛行器的其中一個螺旋槳出現損毀。據負責展覽的企業丸紅表示，有關的飛行器本身有18個螺旋槳，事故是其中一個螺旋槳脫落，並造成有機體部份受損，但未有造成操作員或入場人士的受傷。公司周日已表示停止有關的示範，並會對機體進行安全檢查，查明事故原因，待一切確認安全才會重新展開飛行示範。