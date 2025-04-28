日本大阪世博無人機螺旋槳損毀停飛　立防騷擾守則免再發生強迫下跪

日本大阪世界博覽會展示的無人飛行機，在上周末（26日）發生故障，從相片發現飛行機的一個螺旋槳破損，不過飛行器仍安全著陸，事故沒有造成傷亡，但當局已宣布停止示範。另外有關於早前有保安員被入場人士強迫下跪，當局今日（28日）宣布禁止騷擾的守則，表明會將不守規則滋擾會場職員的入場人士趕離會場。
根據日本媒體的報道，在世博會場進行展示的「空飛汽車」的無人飛行器，在上周末下午3時發生意外，飛行器的其中一個螺旋槳出現損毀。據負責展覽的企業丸紅表示，有關的飛行器本身有18個螺旋槳，事故是其中一個螺旋槳脫落，並造成有機體部份受損，但未有造成操作員或入場人士的受傷。公司周日已表示停止有關的示範，並會對機體進行安全檢查，查明事故原因，待一切確認安全才會重新展開飛行示範。
另外對於之前一名世博會場的保安員，被入場人士要求下跪道歉的事年。大會在今日公布防止顧客滋擾工作人員的守則，並在網上公布。大會表示為了對世博會員工提供符合人權及安全的工作環境，以及讓入場參觀者建立安全環境，故推出了防滋擾守則。當中列舉的滋擾行為，包括「身體襲擊」、「精神攻擊」及「恐嚇」，其中強迫下跪屬於「恐嚇」，而辱罵等屬於精神攻擊。若入場人士作出違規行為，會被禁止入場或是驅離會場，並會在有必要情況下，向警察及律師尋求意見，可能採取刑事或民事的訴訟。
偷蜂蜜老人回會場道歉獲厚禮
日本媒體又報道，在早前於世博會場，偷走了一樽蜂蜜的老翁，在事後回到了會場向涉事的吉爾吉斯攤位的人員道歉。據報道指，該名80多歲老人在本月16日於多國共同展示的展館內，於吉爾吉斯的攤位，偷走了一樽價值6,800日圓的蜂蜜。在之後一日，老翁在警察陪同下，到攤位道歉，並獲得吉爾吉斯方面送贈了兩樽分別6,800日圓及1.6萬日圓的蜂蜜，還有來自吉爾吉斯的糖果。吉爾吉斯方面表示，他們覺得老翁的道歉就已經足夠，因為世博會都是希望大家開心，並希望事件得到圓滿解決。吉爾吉斯方面指，可能事件是誤會，並表示不要再拘留老翁，日本報道警察仍準備對老翁作出起訴。