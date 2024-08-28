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2024-08-28 14:15:03

日本天氣｜超強颱風珊珊逼近鹿兒島 九州多地狂風暴雨 氣象廳籲防範數十年一遇大規模災害

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鹿兒島沿岸有船隻翻沉。(互聯網)

鹿兒島沿岸有船隻翻沉。(互聯網)

超強颱風珊珊持續增強，周三(28)繼續逼近日本九州南部的鹿兒島縣，對周邊地區帶來狂風暴雨。氣象廳預測珊珊周四(29)將非常接近九州南部，之後登陸，於周三下午1時對鹿兒島縣(不包括奄美地區)發布最高級別的強風巨浪特別警報，料珊珊將造成數十年一遇的大規模災害，呼籲民眾保持「最高級別警戒」，遵從當局發布的避難指令。

中央政府成立特定災害對策本部應對風災

日本氣象廳預測珊珊登陸前中心氣壓可能降到925百帕的「歷年最強等級」。中央政府也成立由防災擔當大臣松村祥史為首的「特定災害對策本部」，應對可能出現的災情。這是繼2022年的颱風南瑪都後，日本政府再度因為颱風來襲成立特定災害對策本部。

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料珊珊帶來前所未見的暴風及破紀錄大雨

氣象廳上午表示，由於「非常強烈颱風」珊珊進一步接近九州南部，氣象廳對鹿兒島縣發布各項特別警報，隨後也可能針對包括宮崎縣的九州南部發布大雨特別警報。氣象廳表示，預測將出現前所未見的暴風和破紀錄大雨，「民眾須作最高級別警戒」，趁風雨未增強應前去避難。

全日本51座水壩預防性洩洪

氣象廳預測在截至周四清晨6時的24小時內為九州南部多地帶來500毫米雨量，並為九州北部、四國、中國地區、近畿地區帶來暴雨。截至周三清晨5時，國土交通省安排全國51座水壩預防性洩洪。

氣象廳公布的資訊顯示，珊珊周三上午10時位於日本屋久島南南西方約120公里海面，以緩慢速度朝西北偏北方向移動，目前中心氣壓已降到935百帕、近中心最大風速增強到每秒50公尺、最大瞬間風速也提高到每秒70公尺，屬氣象廳分類的「非常強烈颱風」。

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料珊珊具非常強烈颱風威力

到了可能登陸前的周四(29)上午9時，預測珊珊中心氣壓維持925百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺的非常強烈颱風威力。根據氣象廳公布1951年到2023年的統計數據，登陸時中心氣壓最低的前5股颱風，其中心氣壓依序是925百帕、929百帕、930百帕、935百帕及940百帕。其中925百帕的颱風發生在1961916日，也是至今唯一一個。

珊珊一路北上 料影響日本廣泛地區

氣象廳不斷修訂颱風路徑預測，根據最新預測，由於珊珊移動速度十分緩慢，對日本由南到北廣泛地區的影響時間將拉長，範圍也擴大。珊珊可能在周四(29)非常接近九州南部，之後登陸，周六(31)可能二次登陸四國，並在下周日(91)上午前三次登陸本州，然後再一路北上吹襲日本廣泛地區，下周一(92)上午的中心位置將位於關東北部。

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氣象專家：海面水溫高加無風 颱風易增強

為何珊珊快速增強，甚至比氣象廳日前預測來得強？颱風專家、日本京都大學防災研究所及橫濱國立大學副教授伊藤耕介解釋，這是因為珊珊行經的海域，其海面水溫跟稍微深處的水溫一樣高。夏季是海面水溫較高的時期，但今年比往年高出約攝氏12度，且水深約50公尺附近的水溫，在珊珊經過時是接近30度的高溫。再加上珊珊附近上空並沒有吹起會破壞颱風結構的風，還有它是遠離西風帶、青藏高壓及太平洋高壓。因此，海水溫度高加上無風狀態，提供了颱風容易增強的環境。

伊藤耕介說，如果珊珊再繼續增強，以登陸九州的颱風來看，其強度可能是「歷年最強等級」。

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