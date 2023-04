日本男為圓夢花逾10萬「變成牧羊犬」　1年後Youtube頻道獲近千萬點擊

文/CTWANT

有些人熱愛動物,竟走火入魔到想不想當人了!日本有一名男子從小就幻想變成4腳動物,長大後花了200萬日圓(約11.7萬港元)製作公仔裝,並模仿狗的行為,如願變成一隻牧羊犬。事隔一年,現況也曝光了。

本站曾報道《從小想當四腳動物 他砸45萬買布偶裝變成一隻狗》,這名日本男子Toco去年委託訂製牧羊犬公仔裝,花了40天才完工,從此便過上像狗一樣的生活,他創立YouTube頻道「動物になりたい(I want to be an animal)」,會上傳各種生活影片,可以看到他穿着公仔裝,被關在籠子裡、在地板上打滾、用4條腿走來走去、脖子被綁上繩子、牽出去散步等,舉手投足都像是一隻真的狗。