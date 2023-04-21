日本男為圓夢花逾10萬「變成牧羊犬」　1年後Youtube頻道獲近千萬點擊

本站曾報道《從小想當四腳動物 他砸45萬買布偶裝變成一隻狗》，這名日本男子Toco去年委託訂製牧羊犬公仔裝，花了40天才完工，從此便過上像狗一樣的生活，他創立YouTube頻道「動物になりたい（I want to be an animal）」，會上傳各種生活影片，可以看到他穿着公仔裝，被關在籠子裡、在地板上打滾、用4條腿走來走去、脖子被綁上繩子、牽出去散步等，舉手投足都像是一隻真的狗。

有些人熱愛動物，竟走火入魔到想不想當人了！日本有一名男子從小就幻想變成4腳動物，長大後花了200萬日圓（約11.7萬港元）製作公仔裝，並模仿狗的行為，如願變成一隻牧羊犬。事隔一年，現況也曝光了。

Toco創立YouTube頻道，吸引許多有相同興趣的人。（圖／翻攝自動物になりたい YouTube）

Toco去年接受《MailOnline》採訪時，坦承沒有信心讓好友知道自己的嗜好，「我很少告訴朋友，因為我擔心他們會覺得我很奇怪」，少數知道的家人和朋友，反應則是非常驚訝。事實上，他小時候就知道自己的夢想，國小就在畢業紀念冊上寫着：「我想成為一隻狗，到外面溜達」，喜歡用4隻腳行動，做只有狗才會做的事。

意外的是，Toco的頻道吸引許多志同道合的粉絲，至今已有2.45萬人訂閱，並累積超過980萬次觀看。許多人留言：「在看了你的頻道後，我被吸引了。老實說，我覺得這對健康有好處，尤其是你正在實現兒時夢想，是驚人的」、「雖然人們感覺很奇怪而且不正常，但你並沒有傷害任何人，還逗他們開心」、「這是獨一無二的，給你豎起大拇指」。