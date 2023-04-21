日本男為圓夢花逾10萬「變成牧羊犬」　1年後Youtube頻道獲近千萬點擊

文／CTWANT
有些人熱愛動物，竟走火入魔到想不想當人了！日本有一名男子從小就幻想變成4腳動物，長大後花了200萬日圓（約11.7萬港元）製作公仔裝，並模仿狗的行為，如願變成一隻牧羊犬。事隔一年，現況也曝光了。
本站曾報道《從小想當四腳動物 他砸45萬買布偶裝變成一隻狗》，這名日本男子Toco去年委託訂製牧羊犬公仔裝，花了40天才完工，從此便過上像狗一樣的生活，他創立YouTube頻道「動物になりたい（I want to be an animal）」，會上傳各種生活影片，可以看到他穿着公仔裝，被關在籠子裡、在地板上打滾、用4條腿走來走去、脖子被綁上繩子、牽出去散步等，舉手投足都像是一隻真的狗。
Toco創立YouTube頻道，吸引許多有相同興趣的人。（圖／翻攝自動物になりたい YouTube）
Toco去年接受《MailOnline》採訪時，坦承沒有信心讓好友知道自己的嗜好，「我很少告訴朋友，因為我擔心他們會覺得我很奇怪」，少數知道的家人和朋友，反應則是非常驚訝。事實上，他小時候就知道自己的夢想，國小就在畢業紀念冊上寫着：「我想成為一隻狗，到外面溜達」，喜歡用4隻腳行動，做只有狗才會做的事。
意外的是，Toco的頻道吸引許多志同道合的粉絲，至今已有2.45萬人訂閱，並累積超過980萬次觀看。許多人留言：「在看了你的頻道後，我被吸引了。老實說，我覺得這對健康有好處，尤其是你正在實現兒時夢想，是驚人的」、「雖然人們感覺很奇怪而且不正常，但你並沒有傷害任何人，還逗他們開心」、「這是獨一無二的，給你豎起大拇指」。
着ぐるみをオーダーしてました！ おかげさまで動物になってみたいという夢を叶えることができました！ https://t.co/jUFxSWW6cl pic.twitter.com/zJIX8VcWfm— トコ（toco） (@toco_eevee) April 11, 2022
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