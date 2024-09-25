日本近八旬婦因《頭文字D》駕經典跑車25年　為交還車牌獲萬事得購回

上星期是日本的長者日，電視台因此製作不少有關長者的訪問，當中長崎的NBC電視台就訪問了一位79歲的婦人西本尚子。因為將在12月就80歲的西本太太，準備向政府交還車牌，而她也打算將擁有近四份一個世紀的日本名車RX7出售。在近日西本太太透露，報道見街後獲得500多個電郵查詢，當中竟包括RX7的製造廠商萬事得，而西本太太也因此決定把車賣回車廠，為愛車延續生命。
因為長者的交通意外問題，在近年受到關注，日本政府因此推動長者交還車牌。然而願意把車牌交還的數字其實並不算高，故西本尚子是其中一位。在12月就八十大壽的西本太太，雖然是一位家庭主婦，但她的坐駕並不簡單。因為她駕駛是一部日本著名跑車，萬事得的RX7。
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25年僅行7.5萬公里
據報道指，西本太太之所以購入RX7，原因是受到日本漫畫《頭文字D》的感染。她表示在自己21歲買第一輛車，是豐田的Publica，當時日本的女司機並不多，之後23歲結婚後都以家庭車作為坐駕。直到24年前，與自己的二子在看電視，因為動畫《頭文字D》，讓她突然就想買一輛RX7，結果她之後一日就去車行買入這部銀色的RX7。
在擁有近四份一世紀，西本太太的RX7才行駛了7.5萬公里。她表示，自己平時沒很多時間駕車外出，多數時間只是去超級市場或是藥房。她表示在公路上駕駛這架RX7，有人車合一的感覺。她又表示自己駕車在路上，不時都遇到其他愛車之人，甚至有年青人給她讚好。
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萬事得欲作公司宣傳車
西本太太表示，自己雖然對駕駛仍有信心，但還是希望可以在有任何突發事故前作出決定。她表示，自己過去從未試過坐巴士，也因為沒有泊車位而不會光顧一些店舖，因此她想藉此機會來給自己新的機會，而決定把車牌交還。在報道公開後，截至本周一（23日）就已經有約500封電郵向西本太太查詢，當中包括萬事得。西本太太指，把車交予萬事得可以讓愛車獲得更多人見到，這是最好的結局。
萬事得的公闔向日本媒體回覆表示，公司打算收購這輛車作為公司未來的宣傳用車輛。公司表示有關車輛復修後，會得到保養，並借出作為攝影之用，也可以用作公司宣傳活動。公司表示，他們5年前也從一位90歲的婦人手中購回一輛初代的Roadster作為公司的宣傳車輛。根據日本媒體報道，在去年日本就只有38.3萬長者交還車牌。