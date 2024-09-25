日本近八旬婦因《頭文字D》駕經典跑車25年　為交還車牌獲萬事得購回

萬事得欲作公司宣傳車 西本太太表示，自己雖然對駕駛仍有信心，但還是希望可以在有任何突發事故前作出決定。她表示，自己過去從未試過坐巴士，也因為沒有泊車位而不會光顧一些店舖，因此她想藉此機會來給自己新的機會，而決定把車牌交還。在報道公開後，截至本周一（23日）就已經有約500封電郵向西本太太查詢，當中包括萬事得。西本太太指，把車交予萬事得可以讓愛車獲得更多人見到，這是最好的結局。 萬事得的公闔向日本媒體回覆表示，公司打算收購這輛車作為公司未來的宣傳用車輛。公司表示有關車輛復修後，會得到保養，並借出作為攝影之用，也可以用作公司宣傳活動。公司表示，他們5年前也從一位90歲的婦人手中購回一輛初代的Roadster作為公司的宣傳車輛。根據日本媒體報道，在去年日本就只有38.3萬長者交還車牌。