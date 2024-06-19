日本連續3個月錄逾300萬旅客入境　首5個月香港遊客已破百萬

日本觀光廳今日（19日）公布上月的遊客估算數字，達逾304萬人次，比2019年疫情前同期上升9.6%，也是連續3個月超過300萬人次訪日。而來自香港的遊客，亦有21.75萬人次，比2019年同期多15.1%，在今年首5個月亦已有超過100萬人次的香港旅客到日本旅行。

根據日本觀光廳每月公布的旅客估算，上月的訪日旅客為304.01萬人次，比去年同期增60.1%，也較2019年多9.6%，是自1964年開始統計以來，5月份的最高數字。在計算的23個地區之中，有19個地區都創下5月份的旅客新高，而印度的訪日旅客更是單月新高。日本當局指出，來往日本的國際航班已回復至疫情前的水平，加上美國及新加坡開始學校的暑假以及有大型長假，還有日圓的貶值也令訪日的遊客增多。