日本黑幫大佬謀運核武原料往伊朗 遭美國卧底「放蛇」斷正

日本一名黑幫大佬遭美國檢控串謀偷運核原料往伊朗。被捕的海老澤武史(Takeshi Ebisawa)與一名泰國同黨2022年4月遭控販運毒品和武器，周三遭加控密謀從緬甸偷運鈾(uranium)和武器級鈈(plutonium)等核原料到伊朗，並預期伊朗用作製造核武。據悉，美國緝毒局卧底探員假扮與伊朗將領有聯繫的毒品及武器走私分子，與海老澤武史接觸，搗破這宗偷運案。海老澤武史與同謀最高可被判終身監禁。

60歲的海老澤武史被拘押在紐約監獄，美國當局指他是日本黑幫組織「極道」核心成員，該組識活躍於斯里蘭卡、緬甸、泰國和美國。司法部指，他與同黨在泰國向卧底探員展示核原料樣本，又稱有50噸鈾和釷(thorium)出售，開價685萬美元(約5,343萬港元)。泰國當局採取拘捕行動並將樣本移交美國調查員美國實驗室化驗後，證實那些核原料含有鈾和武器級鈈。