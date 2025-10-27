日本「壽司之神」小野二郎百歲生日 長壽良藥是工作

2025年9月18日，日本「壽司之郎」小野二郎獲東京都知事小池百合子致贈百歲壽禮。他在10月27日正式滿百歲。(美聯社)

被譽為日本「壽司之神」的小野二郎，曾為包括美國前總統奧巴馬等著名政要服務，旗下壽司店連續12年榮獲米芝蓮3星評價，是全球獲得這項殊榮的最年長主廚。這位壽司界傳奇周一（27日）迎來100歲大壽，他揚言不打算完全退休，更計劃再工作5年，又指長壽秘訣就是工作。

想活到114歲

東京都知事小池百合子上月曾特地赴壽司店祝小野生日快樂，並詢問其健康祕訣，小野回答說：「工作。」他表示：「我計劃再工作大約5年」，又指自己不喝酒，經常散步、飲食健康，長壽良藥是工作。

近年只為特別客人服務

近年來小野只為特別客人服務，無法再每天到店裡，「因為我的手沒有那麼靈活了」。小野的兒子禎一說，父親在電視上看到日本最高齡男性113歲辭世的新聞後說，再活13年「似乎可行」，指父親的目標是114歲。

小野1925年出生，7歲時在餐廳開始學徒生涯。他其後搬到東京，25歲時成為壽司廚師，15年後的1965年開設「數寄屋橋次郎本店」，該店位於東京銀座的大樓地下室，店面只有10個座位。