國際
2025-10-27 16:40:46

日本「壽司之神」小野二郎百歲生日 長壽良藥是工作

2025年9月18日，日本「壽司之郎」小野二郎獲東京都知事小池百合子致贈百歲壽禮。他在10月27日正式滿百歲。(美聯社)

被譽為日本「壽司之神」的小野二郎，曾為包括美國前總統奧巴馬等著名政要服務，旗下壽司店連續12年榮獲米芝蓮3星評價，是全球獲得這項殊榮的最年長主廚。這位壽司界傳奇周一（27日）迎來100歲大壽，他揚言不打算完全退休，更計劃再工作5年，又指長壽秘訣就是工作。

 

2014年4月23日，時任美國總統奧巴馬訪問日本，在日揆安倍晉三陪同下前往「壽司之神」小野二郎經營的壽司店「數寄屋橋次郎」用餐。(資料照片) 2025年9月18日，日本「壽司之郎」小野二郎獲東京都知事小池百合子致贈百歲壽禮。他在10月27日正式滿百歲。(美聯社) 2014年10月29日，日本「壽司之郎」小野二郎在他的壽司店「數寄屋橋次郎」製作壽司。(美聯社) 日本「壽司之神」小野二郎(資料照片) 安倍(右二)14年在數寄屋橋次郎設宴，招待奧巴馬(右一)。(路透社) 2014年4月23日，時任美國總統奧巴馬訪問日本，在日揆安倍晉三陪同下前往「壽司之神」小野二郎經營的壽司店「數寄屋橋次郎」用餐。(美聯社資料照片) 米芝蓮07年公布08年的東京米芝蓮指南，小野二郎的「數寄屋橋次郎」自此每年皆入榜。(路透社、互聯網) 數寄屋橋次郎店內僅10個座位。

想活到114歲

東京都知事小池百合子上月曾特地赴壽司店祝小野生日快樂，並詢問其健康祕訣，小野回答說：「工作。」他表示：「我計劃再工作大約5年」，又指自己不喝酒，經常散步、飲食健康，長壽良藥是工作。

近年只為特別客人服務

近年來小野只為特別客人服務，無法再每天到店裡，「因為我的手沒有那麼靈活了」。小野的兒子禎一說，父親在電視上看到日本最高齡男性113歲辭世的新聞後說，再活13年「似乎可行」，指父親的目標是114歲。

小野1925年出生，7歲時在餐廳開始學徒生涯。他其後搬到東京，25歲時成為壽司廚師，15年後的1965年開設「數寄屋橋次郎本店」，該店位於東京銀座的大樓地下室，店面只有10個座位。

 

壽司店連續12年獲米芝蓮3星

該壽司店在2007年榮獲米芝蓮3星，他也成為第一位獲得這項殊榮的壽司主廚。這項肯定一直持續到2019年，他也以93歲128天的高齡，成為健力士世界紀錄的最高齡米芝蓮3星餐廳主廚。「數寄屋橋次郎本店」並未入選2020年東京米芝蓮指南，理由是一般人無法訂位，他們開始只接待熟客或透過頂級酒店預訂。

預約爆滿 一度拒安倍奧巴馬訂位

小野二郎的傳奇，不僅在於其手藝，更在於其堅持。他甚至曾在2014年婉拒日本政府的預約，當時的預約是要幫來訪的時任美國總統奧巴馬和當時首相安倍晉三訂位。

他憶述：「因為預約已經額滿，所以我拒絕了，他們後來同意晚一點再來。而奧巴馬最終得以享用壽司，我很高興。」小野的兒子禎一目前是銀座店的主廚，他說奧巴馬在品嚐吞拿魚壽司時，向他們微笑，還眨了眼睛。

