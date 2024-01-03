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國際
2024-01-03 17:50:00

日航起火｜日本政府公開控制塔紀錄　海上保安廳機師堅稱獲准起飛（更新／有錄音）

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日媒：日航客機著陸前已獲降落許可，疑似無線電對話曝光。(AP)

日媒：日航客機著陸前已獲降落許可，疑似無線電對話曝光。(AP)

 

日本東京羽田機場昨（2日）發生飛機相撞事故，一架日航客機在降落時，與一架海上保安廳的定翼機相撞發生爆炸，日航客機379名機組人員及乘客，僅17人受傷；海上保安廳的飛機上，則釀成5死、1人重傷的慘劇。雖然海上保安廳機師自稱獲得起飛的許可，但日本國土交通省今日（3日）公開有關內容，指控制塔指令飛機等候及讓日航降落。首相岸田文雄向遇難者致哀，又指當局會確保事件不會影響運送地震救援物資。

日本放送協會引述國土交通省的消息人士表示，日航客機著陸前已經獲得降落許可，空中管制員亦要求定翼機在跑道附近停留。民航局局長平岡聖鐵表示，在調閱塔台紀錄後，初步判定肇事原因為「JL516正試圖從南面降落在C跑道上，當時跑道上有一架日本海上保安廳飛機。

國土交通省在下午舉行記者會，公開有關控制塔、日航客機及海保飛機之間的通訊記錄，當中確認控制塔對日航客機給予降落許可，而同時指示海保飛機前往滑走道前等候，沒有批准海保飛機進入跑道。

日航客機JL516。(AP) 海上保安廳飛機JA722A。(AP)

不過日本媒體跟進報道指，海上保安廳飛機的機長目前因為嚴重燒傷，正在接受治療，然而他目前仍然清醒故可以接受查問。而他對消息人士指，獲得了控制塔的起飛許可。

日本運輸安全委員會今日派出6名調查員到東京，調查事發經過，及肇事飛機的機長與空管人員的溝通情況等，同時當局已開始回收海上保安廳的飛機殘骸，當中包括機上的黑盒。空中巴士公司及英法兩國亦會派專家到日本協助調查。除了發生事故的跑道外，羽田機場其他跑道已經重開，但日航和全日空今天仍有合共約100個航班取消，主要是內陸航班，預計1.9萬名旅客受影響。

網上錄音海保機被要求等候

有日本網民上載一段據指為航空交通網站LiveATC（空中交通管制ATC錄音，內容顯示，下午545分，當時東京地面控制台向海上保安廳的定翼機（JA722A）發出指令，要求前往滑行道C；日航516航班（JL 516）則獲得降落許可，可在34R跑道降落。稍後，東京塔台指令JA722A滑行到等候點C5等候，為第一架等候的飛機。隨後有其他客機JL131向控制塔報告，指34R跑道發生火警。

日本內閤官房長官林芳正今日下午的記者會上表示，受到有關事件影響，今日有116班國內線及4班國際線航班被取消，而因應當地的航空旺季，已增加20班臨時航班應對，而JR各公司亦會增加臨時的新幹線列車緩解需求。

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