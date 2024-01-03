日航起火｜日本政府公開控制塔紀錄　海上保安廳機師堅稱獲准起飛（更新／有錄音）

日本東京羽田機場昨（2日）發生飛機相撞事故，一架日航客機在降落時，與一架海上保安廳的定翼機相撞發生爆炸，日航客機379名機組人員及乘客，僅17人受傷；海上保安廳的飛機上，則釀成5死、1人重傷的慘劇。雖然海上保安廳機師自稱獲得起飛的許可，但日本國土交通省今日（3日）公開有關內容，指控制塔指令飛機等候及讓日航降落。首相岸田文雄向遇難者致哀，又指當局會確保事件不會影響運送地震救援物資。

日本放送協會引述國土交通省的消息人士表示，日航客機著陸前已經獲得降落許可，空中管制員亦要求定翼機在跑道附近停留。民航局局長平岡聖鐵表示，在調閱塔台紀錄後，初步判定肇事原因為「JL516正試圖從南面降落在C跑道上，當時跑道上有一架日本海上保安廳飛機。

國土交通省在下午舉行記者會，公開有關控制塔、日航客機及海保飛機之間的通訊記錄，當中確認控制塔對日航客機給予降落許可，而同時指示海保飛機前往滑走道前等候，沒有批准海保飛機進入跑道。