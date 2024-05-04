星洲父親長期性侵女兒　與妻行房叫錯女兒名字始揭發事件

新加坡一名47歲的父親，自女兒11歲起就對她進行猥褻及性侵，其後在與妻子行房時，錯誤呼喊女兒的名字始被揭發事件。該國法院日前對該案進行審理，宣布判處男子16年徒刑及鞭刑18下。 據《新明日報》與《海峽時報》，當地檢察官表示，男子與40歲的妻子育有4女3男。據悉，男子無固定職業，平時打打零工，經常在外與朋友喝到爛醉，一家9口靠著妻子在麵包店賺取的收入過生活。

性侵當年未成年女兒 男子被指控在2021年10月時曾兩次性侵當時年僅15歲的次女。經調查，被害者除了被性侵，早在2018年自11歲起就長期遭父親猥褻。

2021年10月7日，妻子出門上班後，男子強行要求因疫情在家上課的被害者兩名姐妹離家到校上課，他隨後把次女叫到客廳。由於在此之前被害人就曾多次被父親猥褻，她堅決不從，竟被父親從臥室拖到客廳的沙發上。同年10月29日，男子再次犯行。據悉，他經常檢查次女的手機，確保她沒有男朋友。 次女遭侵犯後，因為擔心沒人會相信自己說的話，不敢告訴家人。不過，她曾向某位女性友人表示，父親對她「做了一些事」，讓她臀部疼痛，但事發不久後，妻子在家慶生，該名友人也在場。妻子藉此向她傾吐，認為次女有事瞞著自己，最終朋友如實以告。