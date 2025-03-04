曼谷33歲女遭男按摩師解胸圍摸下體 嚇得立即叫停

不少人赴泰旅遊會順道享受泰式按摩或Spa等服務減壓，但光顧按摩店時應注意自身安全，選擇信譽良好的店舖。泰媒Thaiger報道，曼谷一間知名按摩店近日爆出非禮案，一名33歲女顧客投訴被男按摩師解開胸圍，且觸摸下體，她氣得立即叫停並報警。店方其後表示，已解僱涉事按摩師。
事主網上搜尋按摩店
報道指，女事主本月2日在TikTok發片揭發事件。她說，當日因為工作疲勞，於是上網搜尋一間有高評價的按摩店，想去放鬆，最後預約了1小時足部按摩和1小時身體按摩，店舖位於曼谷邦卡皮區(Bang Kapi district)。
男按摩師「步步進逼」
其後在店裡，一名男按摩師接待她，她並沒異議，但在按摩過程中，男子突然解開她的胸圍，聲稱這是按摩的一部分。事主說，起初她沒有懷疑，直到男子開始按摩她的臀部，再觸碰私處。此時，事主嚇得立即要求停止按摩，付費後快步離開。隨後，事主致電男友告知事件，最終男友陪同她到警署報案。
事主告誡其他女性
按摩店負責人其後主動聯絡女事主，強調已解僱涉事按摩師，也表明女事主可追究法律責任。
事主最後提醒其他女性，若需要按摩，應選擇相熟的按摩店或女性按摩師，避免陌生男按摩師提供服務，以減低風險。