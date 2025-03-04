曼谷33歲女遭男按摩師解胸圍摸下體 嚇得立即叫停

不少人赴泰旅遊會順道享受泰式按摩或Spa等服務減壓，但光顧按摩店時應注意自身安全，選擇信譽良好的店舖。泰媒Thaiger報道，曼谷一間知名按摩店近日爆出非禮案，一名33歲女顧客投訴被男按摩師解開胸圍，且觸摸下體，她氣得立即叫停並報警。店方其後表示，已解僱涉事按摩師。

事主網上搜尋按摩店

報道指，女事主本月2日在TikTok發片揭發事件。她說，當日因為工作疲勞，於是上網搜尋一間有高評價的按摩店，想去放鬆，最後預約了1小時足部按摩和1小時身體按摩，店舖位於曼谷邦卡皮區(Bang Kapi district)。