曾列法國國寶　米高安哲羅裸體素描1.91億元創紀錄成交

藝術大師米高安哲羅(Michelangelo)一幅僅A4大小、首幅已知的裸體素描《A nude man (after Masaccio) and two figures behind him》在法國巴黎佳士得(Christie's)拍賣會以2,300萬歐元(大約1.91億港元)成交,創下這位文藝復興巨匠畫作的拍賣紀錄。