曾列法國國寶　米高安哲羅裸體素描1.91億元創紀錄成交

藝術大師米高安哲羅(Michelangelo)一幅僅A4大小、首幅已知的裸體素描《A nude man (after Masaccio) and two figures behind him》在法國巴黎佳士得(Christie's)拍賣會以2,300萬歐元(大約1.91億港元)成交，創下這位文藝復興巨匠畫作的拍賣紀錄。

綜合《福布斯》(Forbes)雜誌等傳媒報道，這幅15世紀晚期的素描，以鋼筆和棕色墨水勾勒一名裸體男子站在另外兩個人前面的模樣，畫作不知去向一個多世紀後，最近在法國私人收藏中發現。這幅素描的拍賣價，包括買家佣金在內，遠超過2000年倫敦佳士得以950萬歐元拍出米高安哲羅畫作《復活的基督》(The Risen Christ)的價格，但低於3,000萬歐元的標價。

2019 年才被認出畫作出自米高安哲羅手筆

佳士得古代和19世紀繪畫部門主管HeleneRihal拍賣前指出，私人手中的米高安哲羅畫作不到10幅。這幅素描上次出售，是於1907年巴黎一間酒店「Hotel Drouot」。這幅裸體素描保存非常完好，畫作部分內容取材自Masaccio在意大利佛羅倫斯Brancacci的壁畫，之前專家未能發現是出自米高安哲羅手筆，直到2019年專家清點法國私人收藏，才鑑定出這幅畫為米高安哲羅的作品；同年9月，這幅畫被定為「法國國寶」，禁止離開法國領土長達30個月，讓法國政府和博物館有機會購買。

佳士得古典大師畫作部門專家Stijn Alsteens在官網指出「米高安哲羅讓畫中人物更健壯、更魁梧，更符合他的審美觀，同時卻也保持了人物脆弱的一面」，表現出男子在等待洗禮時「裸露與顫抖的模樣」。