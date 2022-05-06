最後據點｜俄軍一度攻入廠房 亞速鋼鐵廠爆激戰

烏克蘭馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠成國際焦點，聯合國協助的撤離行動日前成功救出百多人後，該處還有約200名平民被困廠內，與留守烏軍在一起。廠內的亞速營將領稱，俄軍昨一度攻入廠房，並稱俄羅斯試圖摧毀廠內抵抗者，情況雖危急，但他們會繼續守下去。親俄部隊發放的片段顯示，鋼鐵廠昨晨再遭猛烈空襲。
外界揣測俄羅斯總統普京有意在下周一(9日)「衛國戰爭勝利日」宣布烏克蘭的戰事取得重大成果，遂希望完全控制重要港口城市馬里烏波爾。俄方昨否認強攻亞速鋼鐵廠，因普京早前曾當面向防長紹伊古指示不要地面進攻鋼鐵廠，減低俄軍傷亡。不過，烏方消息指廠房範圍昨爆發激戰，總統澤連斯基周三深夜發表講話時稱，當天約344人從馬里烏波爾及周邊地區抵達中部扎波羅熱，但當中不包括鋼鐵廠被困人士，又指不少人除了身穿的衣服，甚麼也沒有，當局為他們提供心理援助。他希望能繼續救出亞速鋼鐵廠內的婦孺，但必須雙方先停火，因需時間搬走瓦礫，才能救出困在防空地下室的人，而且又不能用重型器械，只能人手挖掘。
轟毀劇院恐多達600人死亡
馬里烏波爾市內劇院於3月16日遭俄軍炮彈轟擊損毀嚴重，該處在俄羅斯開戰後成為市內民眾主要戰爭避難所，當局初時估計多達300人埋於瓦礫下死亡。但美聯社訪問了23名生還者、拯救人員和熟悉劇院內避難情況的人士，並研究了劇院的立體建築圖，推算在劇院內外或有多達600人遇難。有生還者稱，空襲時約1,000人在劇院內，而他們見到逃出來的人最多只有200人。另有人稱，逃生時見到周圍是屍體，包括小孩子，在主要出口一名小女孩躺在地上，她要踩著其他死者才可離開。