杜拜咖啡限量400杯　每杯天價7600元創世界紀錄(有片)

杜拜咖啡店「Julith」近日推出全球最貴的咖啡，每杯要價980美元(約7,600港元），創下健力士世界紀錄。Julith 聯合創辦人Serkan Sagsoz表示，這款咖啡採用來自巴拿馬的咖啡豆Nido 7 Geisha，限量400 杯。

綜合報道，Julith 主打高級咖啡而聞名，一杯本來就要價不斐，近期推出「全球最貴」的咖啡引發網民熱議。Julith 先前透過數小時的激烈競標，在巴拿馬拍賣會上投得天價咖啡豆Nido 7 Geisha，20公斤的成交價高達60萬美元(約466萬港元)。Nido 7 Geisha咖啡豆來自巴拿馬巴魯火山(Baru volcano)附近的種植園，煮成的咖啡帶有苿莉花及柑橘果香，往往在拍賣會上引發激烈競標。