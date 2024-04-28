東京新景點｜都廳大樓投影1:1哥斯拉來襲　健力士紀錄認證光雕騷

東京又有新的地標景點了！27日晚間，也是日本的黃金周假期第一天，東京都廳大樓的外牆上出現了100米高的1:1大小的哥斯拉光雕騷，令民眾相當驚喜。
《哥斯拉-1.0》叫好又叫座
綜合日媒報道，東京都為了打造新的旅遊景點，想出了「TOKYO Night & Light」的夜間光雕騷企劃，從今年的2月開始啟動。
由於山崎貴執導的電影《哥斯拉-1.0》不但叫好又叫座，還在奧斯卡拿下最佳視覺效果獎，在全球再掀起一陣哥斯拉風潮，「TOKYO Night & Light」在連假期間也特地推出哥斯拉合作企劃「GODZILLA: ATTACK ON TOKYO」，以哥斯拉襲擊東京都，人們使用秘密開發的特殊攔截器與之對抗的故事為背景，呈現精彩的聲光效果。
播放時間為六日和假日
據悉東京都政府在這個計劃中投入了9.5億日圓（約4,700萬港元）的預算，而「TOKYO Night & Light」也得到健力士世界紀錄的認可，成為目前全世界規模最大的建築物投影項目，以東京都廳一號大樓為畫布，為東京的夜晚增添色彩。東京都政府官員表示：「哥斯拉在全世界都很受歡迎，所以我們希望連假期間來訪的國內外遊客都能享受。」
「GODZILLA: ATTACK ON TOKYO」的播放時間為六日和假日，每天播出3次，每次約10分鐘，展期到5月7日為止。
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