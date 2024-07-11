歐洲國家盃｜查理斯促英格蘭速戰速決捧盃 冀不用互射12碼保國民健康

查理斯三世在賽後發聲明，稱衷心祝賀「三獅軍團」打入周日的決賽，並送上祝福。對於英格蘭今屆每次都贏得驚險，他亦開玩笑地表示，希望球隊在決賽可以及早鎖定勝局，以避免再出現「補時絕殺」或互射十二碼的戲劇性場面，「這樣的話，我們國家在集體心跳率和血壓的壓力方面，就會大大減輕！」至於身兼英格蘭足總主席的王儲威廉，8強時有赴現場觀戰，而今場雖沒現身球場，也讚美愛隊阿士東維拉的屈堅斯：「真是太漂亮了，奧利！恭喜英格蘭！決賽要贏。」