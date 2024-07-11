歐洲國家盃｜查理斯促英格蘭速戰速決捧盃 冀不用互射12碼保國民健康

歐洲國家盃四強賽事，英格蘭在下半場補時階段憑後備奇兵奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）攻入絕殺一球，以2:1反勝荷蘭，連續兩屆晉身決賽。英王查理斯三世（King Charles III）、王儲威廉（Prince William）分別祝賀。
歐洲國家盃｜決賽英格蘭對西班牙 ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）
查理斯三世在賽後發聲明，稱衷心祝賀「三獅軍團」打入周日的決賽，並送上祝福。對於英格蘭今屆每次都贏得驚險，他亦開玩笑地表示，希望球隊在決賽可以及早鎖定勝局，以避免再出現「補時絕殺」或互射十二碼的戲劇性場面，「這樣的話，我們國家在集體心跳率和血壓的壓力方面，就會大大減輕！」至於身兼英格蘭足總主席的王儲威廉，8強時有赴現場觀戰，而今場雖沒現身球場，也讚美愛隊阿士東維拉的屈堅斯：「真是太漂亮了，奧利！恭喜英格蘭！決賽要贏。」
本身是阿仙奴球迷的英國新任首相施紀賢，於美國出席北約峰會途中離場觀看賽事部分直播，當他看到哈利卡尼（Harry Kane）十二碼扳平時，即站起揮拳慶祝。
歐洲國家盃｜「修夫基」變身防暴警惹英迷起哄 網民：輸波佢唔會夠膽除頭盔(有片)
歐洲國家盃｜英荷之戰現爭議12碼 朗奴高文：VAR摧毀足球
Picked the right moment to pop out from NATO meetings and check the score...@MinPres pic.twitter.com/gqnCK8ogri— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 10, 2024