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國際
2024-07-11 12:31:17

歐洲國家盃｜查理斯促英格蘭速戰速決捧盃 冀不用互射12碼保國民健康

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查理斯三世在賽後發聲明，稱衷心祝賀「三獅軍團」打入周日的決賽，並送上祝福。

查理斯三世在賽後發聲明，稱衷心祝賀「三獅軍團」打入周日的決賽，並送上祝福。

歐洲國家盃四強賽事，英格蘭在下半場補時階段憑後備奇兵奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）攻入絕殺一球，以2:1反勝荷蘭，連續兩屆晉身決賽。英王查理斯三世（King Charles III）、王儲威廉（Prince William）分別祝賀。

歐洲國家盃｜決賽英格蘭對西班牙 ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）

英格蘭球迷慶祝晉級決賽 (路透社) 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 英格蘭連續兩屆歐國盃入決賽，屈堅斯賽後與隊友熱烈慶祝。（美聯社） 屈堅斯在補時絕殺荷蘭，成為英格蘭晉級英雄。（美聯社） 只差一步，英格蘭便可以再次在國際大賽中奪冠。（美聯社） 有球迷賽前拍到一名外貌酷似修夫基的德國防暴警員現身球場外圍的酒吧地帶，引起英格蘭球迷哄動。(影片截圖) 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 奧尼屈堅斯後備上陣不足十分鐘便建功，一腳將英格蘭帶入決賽。（美聯社） 沙維西蒙斯及哈利卡尼皆收獲入球，英格蘭與荷蘭於上半場打成1:1平手。（美聯社）

查理斯三世在賽後發聲明，稱衷心祝賀「三獅軍團」打入周日的決賽，並送上祝福。對於英格蘭今屆每次都贏得驚險，他亦開玩笑地表示，希望球隊在決賽可以及早鎖定勝局，以避免再出現「補時絕殺」或互射十二碼的戲劇性場面，「這樣的話，我們國家在集體心跳率和血壓的壓力方面，就會大大減輕！」至於身兼英格蘭足總主席的王儲威廉，8強時有赴現場觀戰，而今場雖沒現身球場，也讚美愛隊阿士東維拉的屈堅斯：「真是太漂亮了，奧利！恭喜英格蘭！決賽要贏。」

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本身是阿仙奴球迷的英國新任首相施紀賢，於美國出席北約峰會途中離場觀看賽事部分直播，當他看到哈利卡尼（Harry Kane）十二碼扳平時，即站起揮拳慶祝。

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