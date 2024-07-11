歐洲國家盃｜英荷之戰現爭議12碼　朗奴高文：VAR摧毀足球

英格蘭與荷蘭的歐國盃4強戰，球證的表現再次受到爭議。來自德國的球證沙亞（Felix Zwayer）在比賽中，判罰了荷蘭一記12碼，最後英格蘭由哈利卡尼（Harry Kane）射入扳平，為反勝埋下伏線。
賽後，荷蘭領隊朗奴高文炮轟球證的判決，更直言VAR（視像助理裁判）摧毀了足球。
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加利仔：完全是一個恥辱
爭議場面發生在比賽16分鐘，當時荷蘭正領先1：0。英軍隊長哈利卡尼於禁區內起腳，荷蘭杜費斯（Denzel Dumfries）出腳欄截，在卡尼起腳後碰到其右腳。卡尼隨即倒地，並雙手蓋著右腳，表情甚為痛楚。球證沙亞一開始不以為然，判了荷蘭球門球。但在VAR球證提醒後，他親自到場邊電視觀看重播，最後改判12碼。
球證判罰12碼後，不少球評家都在社交媒體上表達看法，其中BBC著名體育記者Simon Stone表示：「像那樣的事件現在經常被罰，即使是卡尼踢到了杜費斯，但防守球員的腳抬得很高，而且沒有踢到球。」
不過，前英格蘭國腳右閘，加利尼維利（Gary Neville）卻有不同意見：「作為一個後衛，我認為這個12碼判罰完全是一個恥辱。」他的好拍檔，同樣為前英格蘭國腳的加歷查則表示：「這永遠不是一個12碼。」
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朗奴高文：VAR正摧毀足球
當時人哈利卡尼於賽後談到這個判決：「我的腳受傷了，所以我肯定與他（杜費斯）有接觸。有時這會被判罰，有時則不會。我只是很高興能夠站起來，並把球射入網窩，這絕對感覺良好。」
荷蘭隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）則不願評價球證的表現，只說了一句：「比賽結束後，球證就直接跑進了更衣室。你就可以想像今日發生了甚麼事。」
「橙衣兵團」的領隊朗奴高文就顯得相當激動：「我認為這絕對不是12碼。他（哈利卡尼）先踢到球，然後他們的球靴碰到了。我認為球員不能好好比賽的原因就是VAR，它正摧毀足球。」
值得一提的是，今場主球證沙亞在2006曾因參與操控比賽，被德國足協禁賽6個月。可以預期，這次判決將會牽起一輪風波。