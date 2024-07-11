歐洲國家盃｜英荷之戰現爭議12碼　朗奴高文：VAR摧毀足球

英格蘭與荷蘭的歐國盃4強戰，球證的表現再次受到爭議。來自德國的球證沙亞（Felix Zwayer）在比賽中，判罰了荷蘭一記12碼，最後英格蘭由哈利卡尼（Harry Kane）射入扳平，為反勝埋下伏線。

加利仔：完全是一個 恥辱

爭議場面發生在比賽16分鐘，當時荷蘭正領先1：0。英軍隊長哈利卡尼於禁區內起腳，荷蘭杜費斯（Denzel Dumfries）出腳欄截，在卡尼起腳後碰到其右腳。卡尼隨即倒地，並雙手蓋著右腳，表情甚為痛楚。球證沙亞一開始不以為然，判了荷蘭球門球。但在VAR球證提醒後，他親自到場邊電視觀看重播，最後改判12碼。

球證判罰12碼後，不少球評家都在社交媒體上表達看法，其中BBC著名體育記者Simon Stone表示：「像那樣的事件現在經常被罰，即使是卡尼踢到了杜費斯，但防守球員的腳抬得很高，而且沒有踢到球。」

不過，前英格蘭國腳右閘，加利尼維利（Gary Neville）卻有不同意見：「作為一個後衛，我認為這個12碼判罰完全是一個恥辱。」他的好拍檔，同樣為前英格蘭國腳的加歷查則表示：「這永遠不是一個12碼。」