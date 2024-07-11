歐洲國家盃｜「修夫基」變身防暴警惹英迷起哄 網民：輸波佢唔會夠膽除頭盔(有片)

歐洲國家盃4強英格蘭對荷蘭的賽事在德國西北部城巿多特蒙德舉行，吸引逾10萬名球迷到當地，期間雙方球迷爆發衝突，有英格蘭球迷在酒吧遇襲，5人受輕傷。多特蒙德警方表示，英格蘭及荷蘭球迷在3個地方發生衝突，包括在酒吧投擲櫈及酒樽，26人被帶走，正開展調查。
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Netherlands fans attacking a pub full of England fans... 🏴🇳🇱👊 pic.twitter.com/jPoH4vCmOg— Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024
另外，英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate），於今仗關鍵時刻的換人再次見效，能夠再次殺入決賽居功至偉。有球迷賽前拍到一名外貌酷似修夫基的德國防暴警員現身球場外圍的酒吧地帶，引起英格蘭球迷哄動，向他高歌讚頌修夫基的歌曲。
影片可見「修夫基」一臉尷尬，苦笑無奈搖頭，至於其後方的另一名防暴警員樂得成為「花生友」，開懷大笑拍下有趣一幕。
有網民笑言「修夫基不忘做兼職，維持英格蘭球迷秩序」、「使唔使玩Cosplay扮到咁似啊！」、「英格蘭有乜冬瓜豆腐呢條阿蛇都幾危險」、「輸波佢應該唔會咁夠膽除頭盔」、「山寨版周杰倫就聽得多，竟然連修夫基都有個山寨版」、「冇比人打算佢好彩」、「呢幾場波喺球場場邊嗰個其實同呢個警察對調咗」。
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England fans singing "Southgate you're the one" to a German police officer 🤣🏴🇩🇪 pic.twitter.com/CXkFFhX0X8— Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024