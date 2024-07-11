歐洲國家盃｜「修夫基」變身防暴警惹英迷起哄 網民：輸波佢唔會夠膽除頭盔(有片)

Netherlands fans attacking a pub full of England fans... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/jPoH4vCmOg — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

另外，英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate），於今仗關鍵時刻的換人再次見效，能夠再次殺入決賽居功至偉。有球迷賽前拍到一名外貌酷似修夫基的德國防暴警員現身球場外圍的酒吧地帶，引起英格蘭球迷哄動，向他高歌讚頌修夫基的歌曲。