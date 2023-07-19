比利時女愛上黑猩猩每周隔窗親吻　動物園「棒打鴛鴦」落驅逐令(有片)

比利時一名40歲女子，因為愛上動物園的一隻黑猩猩，定期到園內「約會」，隔窗相望、揮手或親吻，動物園則認為這段「關係」會影響黑猩猩的社交發展，因此下令禁止該名女子再次進入動物園，時隔2年，禁令終於解除，但要這女子遵守一條規定。

綜合報道，40歲女子Adie Timmermans自2017年起定期到訪安特衛普動物園，每一次都會花很長的時間與園內的黑猩猩Chita交流。Adie聲稱自己與Chita相愛，所以才會定期到園內與她的「情人」約會，她亦因此在2021年爆紅，消息曝光後，安特衛普動物園禁止Adie與Chita見面。園方解釋，Adie每次都花很多時間去吸引Chita的注意，他們會不斷隔著窗戶揮手、對望或是親吻，而長時間「接待遊客」的Chita，會壓縮牠與其他同類相處的時間，進而導致Chita無法好好地與其他黑猩猩交流。園方強調，Chita一日裡大部分的時間都要和其他黑猩猩待在一起，與牠們建立良好的關係是非常重要的一環，但是Chita卻無法和其他黑猩猩建立友誼，因此才會禁止Adie進入園內。