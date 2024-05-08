治愈糖尿病！上海醫院創全球首例 25年糖尿男 毋須再打胰島素和食藥 涉「自體再生胰島移植」

完全缺乏胰島素的一型糖尿病患者，以及服用口服藥亦難以控制血糖的二型糖尿病患者，須注射胰島素，部分人更要注射一輩子。(資料圖片)

內地上海有醫院帶來重大醫學突破，利用「自體再生胰島移植」，令一名患有糖尿病25年、本來每天要注射胰島素的病人，不用再注射胰島素，也不用服用降糖藥物。有內地報道指是全球首例，並形容是「治愈了糖尿病」。

上海長征醫院的醫學團隊日前在國際學術期刊《細胞發現》(Cell Discovery)發表研究報告，指團隊經十幾年研究，利用患者血液內的「外周血單核細胞」(PBMC、peripheral blood mononuclear cell)，以基因技術重新編程為「自體iPSC細胞」。

iPSC是指「誘導性多功能幹細胞」，這些特殊細胞可以重新回復到胚胎期狀態，其跟「胚胎幹細胞」差不多，不同之處是胚胎幹細胞來自於囊胚(胚胎著床前的階段)的內細胞團，iPSC則是來自「成熟的體細胞」，藉由加入不同的基因，轉化成多功能幹細胞，獲得類似胚胎幹細胞的潛能，是一種由「逆向工程」產生的「人工幹細胞」，道德爭議較小；而iPSC更容易分化成一些胚胎幹細胞難以分化的細胞，像是製造胰島素的胰島β細胞。