泰國主題樂園男廁裝雙向鏡 對住女性小解「增趣味」網民鬧爆：令人作嘔(有片)

泰國中部巴吞他尼府(Pathum Thani)「夢幻世界」(Dream World)主題樂園的男廁裝上「雙向鏡」，男士們對著尿兜小便時，可看到外面女士們照鏡、整理儀容等動態，即引發私隱及性別歧視等爭議。
英國《每日郵報》上周五(21日)報道，「夢幻世界」在2019年首次在洗手間使用雙向鏡，管理層當時聲稱，這設計是為了「增加趣味性」，讓男士如廁時能觀看外面世界，而外面的人只會看到自己的影像。然而，網民接連在社交平台踢爆其實際情況，不少人看後批評這樣做是嚴重侵犯私隱，尤其對毫不知情的女性更顯得冒犯。
網民勁鬧：厭惡！
影片近日在社交平台「X」曝光後，即引發爭議，累計點擊逾1,100萬次、逾3萬按讚，同時在熱門論壇「Reddit」也掀起熱話。不少網民對雙向鏡讓如廁中的男士可清晰看到外面情況，表達震驚和憤怒。有人批評主題樂園在男廁安裝這樣的鏡子「噁心」、「粗鄙」、「厭惡」、「令人作嘔」。
有網民直指「如廁時旁邊有人都會受到影響，更何況這種設計，簡直是地獄」，有人直言「這就是需要一些懂得基本尊重的設計師的原因，這也可能引起法律訴訟」。也有網民不滿這樣設計貶低女性，稱不尊重私隱和基本人權。
主題樂園回應令人Ｏ咀
報道指，暫不清楚「夢幻世界」是否繼續使用雙向鏡，園區也沒有最新回應。管理層以往堅稱雙向鏡的設計只是「新奇體驗」，「讓男性使用洗手間時覺得開心，因為可以看到外面世界」，強調管理層希望一些新事物能讓訪客覺得有趣。