泰國主題樂園男廁裝雙向鏡 對住女性小解「增趣味」網民鬧爆：令人作嘔(有片)

泰國中部巴吞他尼府(Pathum Thani)「夢幻世界」(Dream World)主題樂園的男廁裝上「雙向鏡」，男士們對著尿兜小便時，可看到外面女士們照鏡、整理儀容等動態，即引發私隱及性別歧視等爭議。

英國《每日郵報》上周五(21日)報道，「夢幻世界」在2019年首次在洗手間使用雙向鏡，管理層當時聲稱，這設計是為了「增加趣味性」，讓男士如廁時能觀看外面世界，而外面的人只會看到自己的影像。然而，網民接連在社交平台踢爆其實際情況，不少人看後批評這樣做是嚴重侵犯私隱，尤其對毫不知情的女性更顯得冒犯。

