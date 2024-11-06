泰國芭堤雅醉漢離奇被卡在網吧天花板 全身糞便

旅遊小酌一番別有滋味，但酒喝多了可能會惹出麻煩。英國一名51歲男性最近到泰國芭堤雅旅行，竟離奇被卡在網吧天花板，他全身沾滿糞便一幕，嚇走了現場其他遊客。
泰國傳媒《芭堤雅新聞》報道，泰國當地時間11月4日凌晨2時6分，觀光勝地芭堤雅一間網吧發生意外，一名51歲英國男性遊客保羅（Paul）卡在網吧天花板破洞裡，他兩條光溜溜的腿就懸在眾人頭上。保羅全身赤裸還沾滿糞便，後來救護人員趕往現場，將保羅從天花板拉出來並送往醫院。
事主疑飲醉酒 酒店房間隨地大小便
現場有目擊者表示，保羅是從酒店2樓的露台摔到網吧屋頂，調查人員到網吧樓上保羅的房間查看，發現床鋪和地板上到處都是人類糞便，醫護人員也發現保羅因醉酒而神智不清，疑似因此在酒店房間隨地大小便。
目擊者Somrak Senso表示，當時網吧裡有20多人，他正在打機，沒多久就聽到天花板傳來一陣重擊聲，還聞到惡臭，起初以為是水管壞了，沒想到下一秒天花板就破了，保羅赤裸的下半身突然出現在大家的頭頂。
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警方表示保羅受到輕傷，很快就能出院休息，但未透露保羅是否會因為弄髒房間面臨處罰，不過可以確定的是，酒店方將要求保羅賠償復原房間的費用。
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