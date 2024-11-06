泰國芭堤雅醉漢離奇被卡在網吧天花板 全身糞便

旅遊小酌一番別有滋味，但酒喝多了可能會惹出麻煩。英國一名51歲男性最近到泰國芭堤雅旅行，竟離奇被卡在網吧天花板，他全身沾滿糞便一幕，嚇走了現場其他遊客。

泰國傳媒《芭堤雅新聞》報道，泰國當地時間11月4日凌晨2時6分，觀光勝地芭堤雅一間網吧發生意外，一名51歲英國男性遊客保羅（Paul）卡在網吧天花板破洞裡，他兩條光溜溜的腿就懸在眾人頭上。保羅全身赤裸還沾滿糞便，後來救護人員趕往現場，將保羅從天花板拉出來並送往醫院。