泰國65歲婦被誤以為死亡 火化前突「復活」狂敲棺材自救（有片）

泰國暖武里府（Nonthaburi）一間寺廟近日傳出離奇事件。一名65歲婦女被誤以為已死亡，被放入棺材準備火化。寺廟工作人員突然聽到棺材內傳來微弱敲打聲，打開後發現她仍有生命跡象，緊急將其院醫治療。
根據《美聯社》，瓦拉帕空坦寺（Wat Rat Prakhong Tham）發布的畫面顯示，一名婦女躺在貨車車尾廂的白色棺材內，她的手臂和頭部微微晃動，讓工作人員十分困惑和震驚。
該寺廟的總務與財務經理蘇德圖普（Pairat Soodthoop）11月24日受訪時稱，該女子的兄長從彭世洛府（Phitsanulok）將她送來火化。他描述在聽到敲打聲後，「我有點驚訝，所以讓他們打開棺材，每個人都嚇了一跳。她微微睜開眼睛，敲著棺材的側面。她肯定敲了相當久」。
久病2年 2日前疑停止呼吸
據稱，該女子的兄長表示，妹妹已臥床2年，健康狀況惡化，在2天前似乎停止呼吸。該兄長隨後將妹妹放入棺材，開車500公里前往曼谷的一間醫院，因為妹妹先前曾表達捐贈器官的意願。
但由於該兄長沒有正式的死亡證明書，醫院拒絕接受器官捐贈的提議。該兄長便在11月23日找上提供免費火化服務的瓦拉帕空坦寺，但同樣因為缺少死亡證明的文件而被拒絕。
蘇德圖普表示，當他正在向該兄長解釋如何辦理死亡證明時，突然聽到了敲打聲。據悉，寺廟的住持將負擔該婦女的醫療費用。
過去也有類似案例，有人在殯儀館或停屍間被發現還活著。2024年6月，美國內布拉斯加州一名74歲的婦女在養老院被宣布死亡，但在2小時後於殯儀館被發現仍有呼吸。
