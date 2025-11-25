泰國65歲婦被誤以為死亡 火化前突「復活」狂敲棺材自救（有片）

泰國暖武里府（Nonthaburi）一間寺廟近日傳出離奇事件。一名65歲婦女被誤以為已死亡，被放入棺材準備火化。寺廟工作人員突然聽到棺材內傳來微弱敲打聲，打開後發現她仍有生命跡象，緊急將其院醫治療。

根據《美聯社》，瓦拉帕空坦寺（Wat Rat Prakhong Tham）發布的畫面顯示，一名婦女躺在貨車車尾廂的白色棺材內，她的手臂和頭部微微晃動，讓工作人員十分困惑和震驚。

該寺廟的總務與財務經理蘇德圖普（Pairat Soodthoop）11月24日受訪時稱，該女子的兄長從彭世洛府（Phitsanulok）將她送來火化。他描述在聽到敲打聲後，「我有點驚訝，所以讓他們打開棺材，每個人都嚇了一跳。她微微睜開眼睛，敲著棺材的側面。她肯定敲了相當久」。