泰女見雙頭壁虎嚇到拍片PO網 網民解其疑惑(有片)

泰國一名女子近日發現一隻壁虎竟然有兩個頭，令她大吃一驚，立即拍片並上傳社交網，問網友：「見過未？」有網民立即解答其疑問……

泰媒Khaosod報道，該名女子在Facebook群組「這是甚麼動物」分享影片，可見一隻有兩個頭的爬蟲類動物正在郁動。女子疑惑發問，「這隻有兩顆頭的小動物是甚麼？是壁虎還是蜥蜴？」

多名動物學專家和愛好者留言回覆，原來這是一隻雙頭壁虎，有網民指出，雙頭壁虎在自然界中極為罕有。影片中，雙頭壁虎「細細隻」，後腳行走，身體向後移動並打轉。

