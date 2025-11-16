泰女見雙頭壁虎嚇到拍片PO網 網民解其疑惑(有片)

泰國一名女子近日發現一隻壁虎竟然有兩個頭，令她大吃一驚，立即拍片並上傳社交網，問網友：「見過未？」有網民立即解答其疑問……
泰媒Khaosod報道，該名女子在Facebook群組「這是甚麼動物」分享影片，可見一隻有兩個頭的爬蟲類動物正在郁動。女子疑惑發問，「這隻有兩顆頭的小動物是甚麼？是壁虎還是蜥蜴？」
多名動物學專家和愛好者留言回覆，原來這是一隻雙頭壁虎，有網民指出，雙頭壁虎在自然界中極為罕有。影片中，雙頭壁虎「細細隻」，後腳行走，身體向後移動並打轉。
網民解釋，雙頭現象在爬蟲類動物中會出現，包括蛇類、烏龜、蜥蜴等都有類似案例，而這種異常發育源自胚胎發育階段的細胞分裂過程出現問題。動物出現雙頭現象，是由於細胞進行有絲分裂時發生異常，無法完全分離胚胎細胞，導致兩個胚胎在同一顆卵子中融合發育。
網民指出，雙頭壁虎的兩個頭各自有獨立的腦部和思考機制，但共享體內的器官和系統，正因為生理結構如此特殊，牠們在野外的存活率極低。此外，如果胚胎進一步分裂，可能會產生類似連體嬰的兩隻壁虎相連情況。
報道指，這隻雙頭壁虎的發現，正好提醒民眾應多加關注罕見動物的生存問題。由於生理限制和環境適應困難，變異動物往往面臨嚴峻的生存挑戰，需要特別照護及保護。