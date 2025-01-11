洛杉磯山火｜豪宅區淪為焦土　火勢迫近大谷翔平住所

洛杉磯山火還在不斷蔓延，已有18萬人緊急撤離，當局坦承部分區域山火控制率為0%。不只許多荷里活明星深受影響，大火也差點要燒到日本球星大谷翔平的豪宅。

兩場大火控制率仍是0%

據《CNN》等美媒綜合報道，由於乾燥氣候和焚風助長之下，南加州至少有5場大火同步在肆虐當中，包括了日落（Sunset）、帕西菲克帕利塞茲（Pacific Palisades）、伊頓（Eaton）、赫斯特（Hurst）、利迪亞（Lidia）。在5個主要火場中，伊頓大火和帕西菲克帕利塞茲大火的控制率仍然是0%。