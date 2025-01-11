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國際
2025-01-11 09:45:29

洛杉磯山火｜豪宅區淪為焦土　火勢迫近大谷翔平住所

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洛杉磯至少有2場大火控制率仍是0%。（圖／美聯社）

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洛杉磯山火還在不斷蔓延，已有18萬人緊急撤離，當局坦承部分區域山火控制率為0%。不只許多荷里活明星深受影響，大火也差點要燒到日本球星大谷翔平的豪宅。

兩場大火控制率仍是0%

據《CNN》等美媒綜合報道，由於乾燥氣候和焚風助長之下，南加州至少有5場大火同步在肆虐當中，包括了日落（Sunset）、帕西菲克帕利塞茲（Pacific Palisades）、伊頓（Eaton）、赫斯特（Hurst）、利迪亞（Lidia）。在5個主要火場中，伊頓大火和帕西菲克帕利塞茲大火的控制率仍然是0%。

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旅美日本棒球巨星大谷翔平於2024年5月購置的洛杉磯豪宅，就位於拉肯亞達─弗林楚奇La Cañada Flintridge）。鄰近的伊頓大火就快波及到大谷的豪宅，而且周遭至少還有三個起火點

縣交界爆發新火勢

洛杉磯山火最新空拍照曝光，在最嚴重的帕西菲克帕利塞茲地區（Pacific Palisades），有數千棟房屋被燒毀，現場宛如被轟炸過的戰亂區，幾乎成為一片焦土，許多房屋只剩下光禿禿骨架。大片廢墟當中，還有火勢及煙霧不斷冒出。

壞消息是，不斷有新的火勢傳出。據《洛杉磯時報》報道，在洛杉磯縣和文圖拉縣（Ventura County）交界，於9日下午爆出新的「肯尼斯大火」（Kenneth Fire），燃燒面積約為50英畝（約20.2公頃），火勢正逐步朝住宅區逼近，當局已發出緊急撤離令。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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