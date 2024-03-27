澳洲澳式足球被爆濫藥嚴重　賽會作出否認

澳式足球是一種介乎於足球及欖球之間的運動，是澳洲最受歡迎的體育項目。然而早前有「吹哨人」指控，這個項目濫藥的情況普遍。在周二（26日）澳洲國會內就有議員批評澳式足球協會以及其中一支球隊墨爾本足球會掩飾有關的濫藥行為。當中議員威爾基（Andrew Wilkie）指，有球員為了逃避比賽日的藥檢而故意虛報受傷。AFL方面未有否認指控，但稱用藥情況並不普遍。

澳洲國會議員提出指控

威爾基表示，由AFL的前首席醫療官以及墨爾本的一間藥理診所，向一些球員提供不留記錄的檢測，在這些球員檢測呈陽性時，會建議他們虛報狀況，而且有關結果不會向澳洲的運動誠信組織以及國際反禁藥組織透露。他批評數以十萬的澳洲人在觀看比賽，然而卻不知道受到AFL的操控。威爾基表示，有關的說法是來自3位與澳式足球有關的人士，包括墨爾本隊的前主席、球會前隊醫以及一名前球員及現役球員的父親。

然而墨爾本隊的教練對有關指控表示震驚，表示並不知情，而球隊的隊長也否認隊中有用藥的文化。而AFL的行政總裁指，他們除了由官方提出的藥檢之外，也有自己的藥物測試。而早前AFL的女子賽事，就有兩名球員因為持有可卡因而被罰停賽2場，而上月另一名墨爾本的球員祖爾史密夫（Joel Smith）被澳洲的運動誠信組織指控他販運及意圖販運可卡因，而他的父親就是向威爾基爆料的其中一人。AFL就表示在檢討藥檢的規則，但是會否認聯賽有濫藥情況。