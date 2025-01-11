澳洲醉女大鬧機艙　菲律賓總統不認是「同父異母之妹」

一名澳洲籍女子近日在一架班機上，酒醉鬧事，她被告上法庭，宣稱自己是菲律賓現任總統小馬可斯「同父異母的妹妹」，引發關注，而這起事件驚動菲律賓總統府，出面否認女子說法。

抵達機場後隨即被捕

《英國廣播公司》（BBC）報道，這名女子柯爾（Annalisa Josefa Cor），上月28日與丈夫一同搭乘捷星航空編號JQ720班機，從澳洲塔斯曼尼亞州（Tasmania）飛往悉尼，並在飛機上飲自己攜帶的酒精飲料。警方表示，柯爾從飛機廁所出來時，抓住並搖晃另一名乘客，抵達悉尼機場後，隨即被捕。

值得注意的是，柯爾自稱是菲律賓現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）「同父異母的妹妹」，也就是小馬可斯的父親、菲國前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的女兒。